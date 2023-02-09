Россия увеличит объем поставок газа в КНР на 10 млрд кубометров в год Минэнерго: Россия и Китай договорились о поставках газа по дальневосточному маршруту

Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Газопровод Восточный Китай — Россия

Россия и Китай договорились о новых поставках газа по дальневосточному маршруту, сообщило Минэнерго РФ. В ведомстве отметили, что подготовлен проект постановления правительства о ратификации соглашения. Договор предполагает строительство трансграничного участка через реку Уссури до китайского Хулиня. Стороны будут поощрять использование в расчетах национальные валюты.

Одобрить соглашение между правительством Российской Федерации ‎и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по «дальневосточному» маршруту, подписанное в городе Москве и в городе Пекине 31 января 2023 года, — говорится в проекте постановления.

Соглашение предусматривает прокачку 10 млрд кубометров топлива в год.

4 января пресс-служба компании «Газпром» сообщила, что поставки газа из России в Китай через газопровод «Сила Сибири» по итогам первых дней месяца достигли рекордных значений за сутки. В компании отметили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму. 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.