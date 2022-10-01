«Газпром» объяснил остановку транзита газа в Италию «Газпром»: остановка транзита газа в Италию связана с отказом оператора из Австрии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Газпром» приостановил транзит газа в Италию через территорию Австрии из-за отказа местного оператора подтверждать «транспортные номинации», сообщили в самой российской компании. Ее представители заверили, что работают над поиском решения проблемы вместе с итальянскими покупателями энергоресурсов.

Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации. Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября, — сказано в сообщении.

Ранее представители российского энергетического гиганта «Газпром» заявили, что не могут осуществить поставки газа на территорию Италии. В «Газпроме» аргументировали остановку поставок тем, что топливо сейчас невозможно транспортировать через Австрию.

До этого стало известно, что «Газпром» возобновил поставки российского голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ. Работы проводились с 22 по 29 сентября. По итогам первых семи месяцев года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос на 60,9%. В течение июля поставки регулярно шли выше суточных контрактных объемов. При этом три раза был обновлен исторический рекорд на экспорт.