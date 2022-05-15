FT: западным банкам могут разрешить продать бизнес подсанкционным россиянам

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Западные банки рассматривают возможность продажи своего бизнеса в России физическим или юридическим лицам, которые попали под санкции, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Также, по данным издания, кредитные организации рассматривают вариант обмена активами.

По сути нам сказали, что мы могли бы продать активы находящемуся под санкциями лицу или организации, если они отвечают определённым критериям, — сказал представитель одного из банков, добавив, что кредитная организация вряд ли согласится на продажу.

Издание также пишет, что банки могут договориться с российскими покупателями, у которых есть бизнес на Западе, об обмене активами. Газета приводит в пример два российских банка, которые попали в санкционные списки — ВТБ и «Сбер». При этом, по словам источников FT, в настоящее время американский банк Citigroup и итальянский UniCredit ищут возможности заключить сделки с российскими финансовыми институтами, которые не попали под ограничения.

США, Евросоюз, Великобритания ввели различные санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Под ограничения попали в том числе крупные российские банки — Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Промсвязьбанк и другие. Несколько банков, включая ВТБ и Промсвязьбанк, отключили от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT.

В начале мая стало известно, что в рамках шестого пакета санкций Евросоюза в отношении России могут отключить ещё больше банков, в том числе Сбербанк, от системы SWIFT. Кроме того, предполагается ввести полный запрет на покупку российской нефти.