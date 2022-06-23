Франция пригрозила полным отказом от российского газа Минэнерго Франции: Париж может отказаться от российского газа

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Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше заявила, что Франция уменьшила импорт российского газа и в целом может полностью отказаться от него. В эфире телеканала BFM она уточнила, что процесс перехода на другие виды топлива зависит от «многих факторов», включая заключение договоренностей с Алжиром и Норвегией.

В принципе, при переходе на сжиженный природный газ мы сможем отказаться от российского газа. Это предполагает, что все танкеры для перевозки сжиженного метана приходят вовремя и мы можем с комфортом заполнять наше стратегическое хранилище, — сказала Панье-Рюнаше.

Пока объем, который поставляется Франции через Испанию, доставляется вовремя, схема работает, уточнила министр и признала, что, несмотря на это, пока Париж вынужден покупать газ у России, но уже в меньших объемах, чем раньше. Кроме того, использование газа «зависит от погоды следующей зимой», добавила Панье-Рюнаше, подчеркнув, что очень холодная зима заставит Францию ​​потреблять больше газа, поэтому есть «много вопросительных знаков» по этой теме.

Федеральное сетевое агентство Германии ранее призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ, говорится в ежедневном докладе ведомства. В документе отмечается, что ситуация напряженная, не исключено ее ухудшение.