ФАС возбудила дело против швейцарского производителя медоборудования ФАС возбудила дело против швейцарского производителя медоборудования Microlife AG

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Федеральная антимонопольная служба начала разбирательство в отношении швейцарской компании Microlife AG, которая определяла оптовым покупателям цены на свои тонометры и запрещала продавать их ниже установленной стоимости розничным продавцам и маркетплейсам. Иностранную фирму могут наказать за нарушение статьи КоАП о сохранении конкуренции.

ФАС России возбудила дело в отношении компании Microlife AG. <...> Компания-производитель направляла своим покупателям указания по соблюдению розничных цен на тонометры. Так, по указанию производителя цена на приборы не должна была быть ниже заранее определенной суммы. Оптовые покупатели впоследствии перепродавали приборы аптекам, маркетплейсам и другим розничным продавцам. В результате таких действий фактически устранялась конкуренция между розничными продавцами, — говорится в сообщении ФАС.

По статье 14.32 КоАП РФ в части 5-й иностранной фирме грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей.

Ранее директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова обратилась к Минэкономики и ФАС с призывом снизить предельное расстояние меду точками из-за «недобросовестной конкуренции» со стороны крупных игроков. По ее словам, федеральные аптеки пользуются привилегированным положением и открывают отделения слишком близко к существующим объектам, это мешает развиваться малому бизнесу.