Маленькие аптеки попросили отодвинуть крупных конкурентов Ассоциация независимых аптек попросила ФАС защитить их от «недобросовестной конкуренции»

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Директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова обратилась к Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с призывом снизить предельное расстояние меду точками из-за «недобросовестной конкуренции» со стороны крупных игроков, сообщает «Коммерсант». По ее словам, федеральные аптеки пользуются привилегированным положением и открывают отделения слишком близко к существующим объектам, это мешает развиваться малому бизнесу.

Также глава Ассоциации независимых аптек заявила, что крупные сети переманивают сотрудников маленьких аптек и используют ценовой демпинг, из-за чего слабые конкуренты закрываются. Преснякова отметила, что при ограничении расстояния между аптеками небольшие сети смогут начать развиваться и удовлетворять потребности жителей.

Директор сети «Дежурная аптека 245» в Самаре Елена Гладкова подтвердила эти слова и рассказала, что крупные сети получают большие доходы от маркетингового продвижения, а поставщики лекарств устанавливают им более низкие цены. Управляющий сетью аптек «Сова» в Ульяновске Антон Фотеев добавил, что мелким сетям приходится делать упор на продажу биологически активных добавок (БАД) в ущерб лекарствам.

В Минэкономики и ФАС заявили, что обращение Пресняковой рассматривается ведомствами, в ближайшее время по нему будет принято решение.

Ранее президент фармкомпании «Активный компонент» Александр Семенов заявил, что дефицит лекарств в РФ возникает из-за низких цен, делающих производство препаратов нерентабельным. Помимо этого, проблемы возникают из-за ажиотажного спроса, проблем с закупками и логистикой, а также ухода из страны иностранных производителей, добавил он.