https://static.news.ru/photo/a4bb4a30-42c9-11ea-92c2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Эпидемия коронавируса в Китае и последовавшее за ней снижение потока китайских туристов ударит по продажам предметов роскоши в Москве и Санкт-Петербурге, считают в консалтинговой компании Fashion Consulting Group.
Китайцы составили около 30% иностранных туристов, посетивших Россию в январе–сентябре 2019 года. По данным погранслужбы ФСБ, в Россию въехали 1,3 миллиона граждан КНР.
Каждый месяц простоя магазинов без китайского турпотока — это потеря 1–2% в годовом обороте. Надо надеяться, что тотального и долгосрочного карантина на турпоток из Китая не произойдёт, — заявила директор компании Анна Лесбак-Клейманс в комментарии RNS.
Она добавила, что конец января — низкий сезон для китайских туристов, поэтому операторы и ретейлеры надеются на скорый спад эпидемии.
В 2020 году торговые сети, специализирующиеся на продаже товаров иностранцам, провели закупки с расчётом на 15–20% роста китайского турпотока.
Как писал NEWS.ru, Россия закроет сухопутные границы с Китаем с 31 января до 2 февраля из-за эпидемии коронавируса. К 29 января в больницах оказались более 6 тысяч китайцев.