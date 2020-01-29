Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Партия роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо партии председателю правительства РФ.

Партия роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса. Об этом сообщил ТАСС со...