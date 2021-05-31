Доходы ретейлеров выросли, несмотря на инфляцию

https://static.news.ru/photo/13f4fb46-c29c-11eb-839d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во втором полугодии 2020 года, когда продовольственная инфляция поднялась выше 4%, средняя операционная маржа крупнейших ретейлеров выросла на треть — с 3,6% до 4,8%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков рейтингового агентства НКР.

Скачок маржинальности был связан в первую очередь с ростом цен на продукты питания на 6,3% по сектору, — говорится в отчёте НКР.

Эксперты проанализировали отчётности по МСФО АО «Магнит», X5 Retail Group, ООО «О'кей» и ООО «Лента», на долю которых приходится почти четверть всего розничного рынка РФ. Аналитики подчеркнули, что маржа по операционной прибыли учитывает в том числе и операционные издержки и при их снижении при прочих равных маржа растёт.

Также в НКР отметили, что потребление внутри страны увеличилось в связи с закрытием границ из-за пандемии. Но рост маржинальности крупнейших ретейлеров опередил динамику розничной торговли продовольствием. Так, во втором полугодии прошлого года оборот в этой сфере увеличился в РФ лишь на 3,6%. Это говорит о том, что рост потребления не был единственной причиной скачка рентабельности.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в сфере агропереработки доходы от реализации выросли на 11%, а прибыли от продаж — на 20%. Только весной-летом 2020 года на фоне потребительской обеспокоенности сельхозпроизводители заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли. Рентабельность активов в сфере торговли в прошлом году практически в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы ретейлеров выросли за год на 41%, прибыль от продаж — в полтора раза.