Большинство предпринимателей назвали незащищённым бизнес в России

https://static.news.ru/photo/d30d1dec-bca2-11eb-bb86-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четверо из пяти предпринимателей не чувствуют себя под защитой российских законов и считают, что государство не предоставляет им достаточных гарантий от необоснованного уголовного преследования. При этом три четверти опрошенных прокуроров считают, что законодательство РФ даёт честным бизнесменам достаточно гарантий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ФСО России.

Прокуроры, специалисты и предприниматели очень существенно разошлись в оценке законодательства. Если 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон даёт честным предпринимателям достаточно гарантий, то среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6%, а среди предпринимателей — всего 15,4%, — говорится в материалах опроса.

Мнения бизнесменов и прокуроров также разделились в вопросе независимости и объективности российского правосудия. Независимым и объективным российский суд считают более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры и только четверть предпринимателей.

Опрос проводился в марте, в нём приняли участие 830 респондентов из 34 регионов РФ: 215 предпринимателей и 615 экспертов, из них 365 сотрудников прокуратуры.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для тех, кто обладает талантом. Во время обращения к участникам просветительского марафона «Новое знание» он подчеркнул, что главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд. По его словам, общество «Знание» способно помочь молодым людям найти свой путь к успеху в учёбе, в работе и в любых других направлениях.

На этом же форуме американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск восхитился «талантливой и энергичной» молодёжью в России. По его словам, в РФ много таких людей.