Больше половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

https://static.news.ru/photo/274c7910-a56c-11ea-ade5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трети торговых сетей в России намерены закрыть часть магазинов в 2020 году. Эпидемия коронавируса привела к тому, что большинство торговых точек уже несколько месяцев не получают прибыли, в большей степени это касается fashion-сегмента.

К закрытию также подталкивают падение потребительского спроса и перебои с поставками из-за простоя фабрик и закрытия границ, сообщают «Известия».

О намерении сократить торговые точки заявили представители 65% ритейлеров и несетевых проектов, свидетельствуют данные опроса, который провела консалтинговая компания «Магазин магазинов». Лишь 18% хотят попытаться остаться на плаву. Ещё 17% пока не приняли окончательного решения.

В 2019 году свое присутствие на рынке сокращала каждая пятая торговая сеть.

Ранее NEWS.ru писал, что к первому этапу смягчения ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, готовы уже 35 российских регионов.