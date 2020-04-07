Бизнесмены попросили субсидии на 2/3 зарплаты сотрудников

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Большая четвёрка» бизнес-объединений из России направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса.

Документ подписан главой «Опоры России» Александром Калининым, президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По их словам, данная мера станет стимулом для компаний сохранить рабочие места. Предоставлять субсидии авторы письма предлагают до окончания срока самоизоляции.

Помимо этого, представители бизнес-объединений попросили освободить компании от налоговых платежей и предусмотреть субсидирование платежей за аренду, лизинг, кредиты.

Также авторы предложили на время вынужденного простоя выплачивать предпринимателям без наёмных работников пособие на уровне не ниже МРОТ и освободить их от погашения фиксированных взносов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о введении дополнительных мер в связи со сложной экономической ситуацией в регионе. По его словам, приняты документы, которые позволят заводам и фабрикам функционировать без ограничений.