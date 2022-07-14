Арестован вице-президент российско-финской компании по делу о госизмене Суд заключил под стражу вице-президента российско-финской компании Тимофеева по делу о госизмене

Фото: Shutterstock

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу вице-президента российско-финской судостроительной компании Helsinki Shipyard Oy Валерия Тимофеева, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что его подозревают в госизмене. По данным агентства, арестованный имел доступ к информации, касающейся работы предприятия «Янтарь», также связанного с судостроительством.

Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и отправил под стражу Валерия Тимофеева, который до ареста занимал пост вице-главы одной из российско-финских компаний, связанных с судостроительством, — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что Helsinki Shipyard Oy строит ледоколы, в первую очередь для России.

Суд заключил под стражу Тимофеева на 30 суток. Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили агентству в пресс-службе суда.

Ранее ФСБ России вынесла предостережение мужчине, переводившему деньги украинскому фонду «Вернись живым», передает ТАСС. По данным следствия, организация работает с 2014 года и занимается помощью ВСУ в укомплектовании электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, а также обучении бойцов.