Apple представила новый ноутбук MacBook Air Apple на WWDC 2023 представила ноутбук MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем

Американская компания Apple представила обновленный компьютер MacBook Air, а также настольный компьютеры Mac Pro и компактный Mac Studio. Анонс состоялся в рамках презентации WWDC 2023, запись которой можно посмотреть на YouTube.

Новый MacBook Air — это легкий ноутбук с диагональю 15,3 дюймов весом около 1,4 кг. Он представлен в тех же цветах, что и предшествующая 13-дюймовая версия — золотом, серебристом и «серый космос». Он стал самым большим ноутбуком в линейке Air в истории. Устройство имеет алюминиевый корпус, по бокам которого есть два разъема USB-C и коннектор магнитной зарядки MagSafe.

MacBook Air 15 получил ARM-процессор от Apple M2. Продажи ноутбука стартуют в середине июня, их стоимость начинается от $1299.

Кроме того, Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Очки от Apple выглядят как лыжная маска с камерами и датчиками на корпусе. Устройство позволяет работать в режиме смешанной реальности — добавляя перед пользователем виртуальные объекты. Интерфейс управляется глазами, голосом и жестами рук.