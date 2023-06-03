В Совфеде призвали россиян проверить свои iPhone на вирусы Сенатор Шейкин призвал россиян проверить свои iPhone на наличие вирусов

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Член конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин призвал россиян — владельцев iPhone проверить свои гаджеты на наличие вирусов, сообщает РИА Новости. Основанием для этого послужила информация ФСБ о раскрытии разведывательной акции спецслужб США с использованием мобильных устройств Apple.

Подтвердилась информация умышленного заражения устройств Apple, более того, это специальная акция самой компании, направленная на похищение личной, рабочей информации пользователей. В связи с этим призываю всех проверить свои iPhone на предмет заражения вирусом, — сказал сенатор.

Он добавил, что российские компании оперативно разработали специальные программы, которые позволяют узнать, попадает ли информация со смартфонов граждан в руки мошенников.

Как ранее сообщили в ФСБ, заражению вредоносным ПО подверглись тысячи устройств Apple, в том числе зарегистрированные на зарубежные посольства России. Силовики отметили, что вирус использует предусмотренные производителем программные уязвимости. Это свидетельствует о тесном сотрудничестве Applе с американской разведкой и опровергает декларируемую компаний политику конфиденциальности гаджетов.

Комментируя ситуацию, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа допустил введение запрета на продажу техники Apple в России. Он пояснил, что такое решение должно зависеть от обстоятельств и в первую очередь будет связано с безопасностью для самих россиян. Парламентарий добавил, что в России есть много других компаний, которые вполне смогут заменить американского производителя.