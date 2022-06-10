«Альфа-Групп» опровергла слухи о желании Фридмана получить паспорт Украины

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Сотрудник инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» опроверг информацию о том, что российский предприниматель Михаил Фридман хочет получить гражданство Украины, пишет РИА Новости. Ранее глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков рассказал, что основатель Альфа-банка желает заполучить украинский паспорт.

Это фейк, — ответил представитель «Альфа-Групп» на слухи о возможном получении украинского гражданства Фридманом.

Ранее власти Украины арестовали активы российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-Банке на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, добавив, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».

3 марта Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек, которые добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС «будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы».