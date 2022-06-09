Forbes: бизнесмен Фридман хочет получить гражданство Украины

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Российский бизнесмен Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину, сообщил глава украинского Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков. Предполагается, что предприниматель таким образом собирается обойти санкции.

Насколько мне известно, Михаил Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы на Украину. Такой сценарий возможен и в отношении других крупных российских бизнесменов украинского происхождения, например, Виктора Вексельберга, родившегося в Дрогобыче, — приводятся в статье украинскому изданию Forbes слова Новикова.

3 марта Еврокомиссия опубликовала cписок из 26 человек, которые добавлены в санкционный перечень 2014 года. В их число вошли гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Петр Авен. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС «будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы».

После этого живущий в Великобритании Авен пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы поддерживать прежний образ жизни, тогда как санкции против российских бизнеcменов не повлияют на президента РФ Владимира Путина. Он уточнил, что не планирует покидать Великобританию, опаcаясь, что в случае отъезда может уже не вернуться в страну. Фридман заявил, что из-за введённых против него санкций не может никуда сходить и практически находится под домашним арестом. В интервью испанской газете El Pais он сказал, что ему не хватает денег, чтобы даже сходить в ресторан. Бизнесмен не исключил, что ему придётся уехать из Лондона, где он живёт уже около восьми лет.

В конце мая Авен и Фридман подали иски в Европейский суд юстиции в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел санкции против них из-за военной операции РФ на Украине.