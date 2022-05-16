У Михаила Фридмана на Украине конфисковали $420 млн Генпрокурор Украины заявила об аресте активов Фридмана на сумму $420 млн

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Власти Украины арестовали активы российского бизнесмена Михаила Фридмана в украинском Альфа-Банке на сумму 12,4 млрд гривен ($420 млн). Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, добавив, что были арестованы «ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые находились на счетах в банке».

Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-Банке более чем на 12,4 млрд гривен, — написала она в соцсетях.

Как утверждает следствие, Фридман и близкие к нему предприниматели с помощью подконтрольной кипрской компании и упомянутого банка легализовали активы компаний, после чего часть из них они успели вывести, а на другую был наложен арест.

Ранее Фридман заявил, что из-за введённых против него санкций не может никуда сходить и практически находится под домашним арестом. В интервью испанской газете El Pais миллиардер пожаловался, что ему не хватает денег, чтобы даже сходить в ресторан. Бизнесмен не исключил, что ему придётся уехать из Лондона, где он живёт уже около восьми лет.