После сообщения о возращении в эксплуатацию самолётов 737 MAX в середине 2020 года или позже, подешевели акции Boeing, её поставщиков и авиакомпаний, имеющих на балансе эти самолёты.

Так, на на американской бирже Nasdaq акции Boeing потеряли в цене 4%, до $311,1 за акцию, акции основных поставщиков компании General Electric и Spirit AeroSystems упали на 1,1% и 3,2%. Ценные бумаги компаний, в парках которых простаивают 737 MAX — American Airlines Group In, United Airlines Holdings Inc и Southwest Airlines Co снизились на 4%, 4,2% и 2,4% соответственно, передаёт РБК.

Ранее представители Boeing заявили, что не рассчитывают получить одобрение контролирующих органов на возвращение модели 737 MAX в эксплуатацию до середины 2020 года. В Федеральном управлении гражданской авиации США добавили, что временные рамки для завершения проверки соответствия самолётов стандартам сертификации не установлены.

Как писал NEWS.ru ранее, американские СМИ уличили компанию Boeing в сокрытии проблем, которые стали причинами катастрофы в 2009 году. Тогда самолёт Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines при заходе на посадку внезапно потерял высоту и упал в 1,5 километра от аэропорта Схипхол. На борту находились 135 человек, девять из них погибли.