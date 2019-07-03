Эфиопская община Израиля в очередной раз восстала против произвола полиции. Несмотря на то что последние манифестации такого рода были четыре года назад, протестный потенциал в среде эфиопских евреев все эти годы не демонстрировал тенденции на снижение. В боях с манифестантами пострадали свыше сотни сотрудников израильских сил безопасности. Политики могут пытаться использовать социальный накал в предвыборных целях, однако сам факт подобных протестов выявляет давние серьёзные проблемы с интеграцией представителей этой общины в жизнь еврейского государства.

В результате трёхдневных столкновений пострадала как минимум сотня израильских полицейских. Фалаша — эфиопские евреи — который день продолжают акции протеста в связи с «систематической жестокостью» местных правоохранительных органов. Поводом для подобных обвинений стало убийство 19-летнего представителя общины Саломона Тека. Молодой человек был застрелен 30 июня сотрудником полиции в городе Хайфа при противоречивых обстоятельствах, которые предстоит расследовать компетентным структурам.

Protests quickly turned violent in Tel Aviv on Tuesday after an 18-year-old Ethiopian #Jewish was shot and killed by an police officer #Israel #Ethiopian pic.twitter.com/JNCzyctq4P — call of truth (@mhm368) July 3, 2019

Беспорядки спровоцировало то, что задержанный после происшествия полицейский был отпущен под подписку о невыезде. Члены эфиопской общины говорят о расизме израильского общества и дискриминации этой этнокультурной группы в общественной и социально-экономической сферах жизни в еврейском государстве. Счёт задержанных манифестантов уже перевалил за сотню.

#Watch | Violence has broken out on Tuesday in #TelAviv following Israeli police murder of an Ethiopian settlers. pic.twitter.com/wnNAlIXVLt — Quds News Network (@QudsNen) July 2, 2019

Исполняющий обязанности комиссара полиции Моти Коэн заявил, что его коллеги обязаны защищать «тонкий баланс между правом на законный протест и соблюдением закона».

Сдержанность — это форма силы, которой мы обязаны обладать как профессионалы, которым поручено (контролировать. — News.ru) проведение законных протестов, — говорится в заявлении Коэна. — Но наряду с правами протестующих мы обязаны защищать права общественности, простых граждан. И здесь нет места для нападений на государственных лиц, на учреждения и имущество.

По его словам, до последнего момента полиция действовала сдержанно, пытаясь освободить пространство для протеста, однако некоторые протестующие нарушили закон, злоупотребив тем, что делает полиция. И.о. комиссара пообещал реагировать пропорционально действиям участников протестных акций и «проводить различие между теми, кто пытается выразить свой протест законными средствами в демократической стране, и теми, кто подстрекает и нападает».

You will never see such a scene anywhere in the world where angry middle-aged Ethiopian women in ነጠላ are literally fighting racism in Israel... my respect to them. They are fed up. They are scared for their children. I don’t blame them. I blame Israel. pic.twitter.com/otQpciJYN6 — Tseday (ፀደይ) (@Tseday) July 2, 2019

Фалаша мигрировали в Израиль в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда вооружённый конфликт в Эфиопии сделал жизнь невозможной. Власти еврейского государства в течение 36 часов транспортировали по воздуху 14 тыс. представителей этой этнокультурной группы, чтобы спасти их от насильственной смерти. Эта операция называлась «Соломон». По горькой иронии судьбы именно так звали убитого 30 июня подростка. Первая волна эвакуированных пришлась на 1984 год. Эфиопские евреи не одиноки: многие африканские мигранты и беженцы, проживающие на территории еврейского государства, постоянно подвергаются преследованиям, что, безусловно, ведёт к росту недовольства действиями властей. Тем не менее у эфиопских евреев есть существенное преимущество: они не считаются просителями убежища. Это те евреи, к которым, по мнению израильского руководства, следует относиться так же, как и к любым другим евреям в стране.

В Израиле приближается день повторных досрочных выборов в Кнессет. Вряд ли кто-то из израильских политиков сможет использовать застарелую социальную проблему в своих интересах, однако соответствующие попытки предпринимаются. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в Twitter, что «эфиопская община дорога Израилю, и она действительно сталкивается с проблемами, требующими решения». 3 июня он созвал министерский комитет по проблемам интеграции израильских граждан эфиопского происхождения.