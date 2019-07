В результате трёхдневных столкновений пострадала как минимум сотня израильских полицейских. Фалаша — эфиопские евреи — который день продолжают акции протеста в связи с «систематической жестокостью» местных правоохранительных органов. Поводом для подобных обвинений стало убийство 19-летнего представителя общины Саломона Тека. Молодой человек был застрелен 30 июня сотрудником полиции в городе Хайфа при противоречивых обстоятельствах, которые предстоит расследовать компетентным структурам.

Protests quickly turned violent in Tel Aviv on Tuesday after an 18-year-old Ethiopian #Jewish was shot and killed by an police officer #Israel #Ethiopian pic.twitter.com/JNCzyctq4P

Беспорядки спровоцировало то, что задержанный после происшествия полицейский был отпущен под подписку о невыезде. Члены эфиопской общины говорят о расизме израильского общества и дискриминации этой этнокультурной группы в общественной и социально-экономической сферах жизни в еврейском государстве. Счёт задержанных манифестантов уже перевалил за сотню.

#Watch | Violence has broken out on Tuesday in #TelAviv following Israeli police murder of an Ethiopian settlers. pic.twitter.com/wnNAlIXVLt

Исполняющий обязанности комиссара полиции Моти Коэн заявил, что его коллеги обязаны защищать «тонкий баланс между правом на законный протест и соблюдением закона».

По его словам, до последнего момента полиция действовала сдержанно, пытаясь освободить пространство для протеста, однако некоторые протестующие нарушили закон, злоупотребив тем, что делает полиция. И.о. комиссара пообещал реагировать пропорционально действиям участников протестных акций и «проводить различие между теми, кто пытается выразить свой протест законными средствами в демократической стране, и теми, кто подстрекает и нападает».