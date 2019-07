Китайские пограничники всерьёз взялись за туристов, въезжающих в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Западные СМИ провели целое расследование, как работают сотрудники пограничной службы в одном из наиболее тревожных регионов, который беспокоит местные власти по причине высокого уровня сепаратистских настроений. Как оказалось, смартфоны приезжих незаметно «сканируют» на предмет запрещённых текстов и приложений. Пока неизвестно, остаются ли инструменты слежки на телефонах туристов после того, как они пересекут границу с Китаем.

О том, что китайские пограничники незаметно устанавливают приложения для наблюдения на телефоны туристов и выгружают оттуда всю личную информацию в рамках соблюдения контроля над провинцией Синьцзян, сообщила британская The Guardian. Издание вместе со своими коллегами из Suddeutsche Zeitung и The New York Times провело расследование на тему того, как работает один главных пунктов пересечения киргизско-китайской границы «Эркештам-автодорожный». Как удалось выяснить журналистам, путешественники зачастую незаметно становятся жертвами слежки, когда отдают свои телефоны и другие вещи во время досмотра. На телефоны Android китайцы, по этим данным, устанавливают приложение, которое извлекает все электронные письма, тексты и контакты, а также общую информацию о самом телефоне. По словам самих туристов, их не предупреждают о подобных мерах.

LIAU Chung Ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анализ, проведённый The Guardian совместно с учёными и экспертами в области кибербезопасности, свидетельствует: приложение «авторства» китайской компании запускает на смартфоне поиск по огромному списку контента, который власти КНР считают опасным. Он, например, работает по ключевым словам, связанным с исламистским экстремизмом. Например, в чёрном списке англоязычный журнал группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Inspire, а также различные инструкции по эксплуатации оружия. Приложение для слежки также ищет информацию в рамках других, неэкстремистских тем — от материалов о посте во время Священного месяца Рамадан до высказываний далай-ламы и музыки японской метал-группы Unholy Grave. Другой файл в списке «запрещёнки» — книга американского писателя Роберта Грина под названием «33 стратегии войны». Как утверждает The Guardian, китайские пограничники имеют возможность «сканировать» не только смартфоны на платформе Android, но и iPhone.

По официальным данным, ежегодно Синьцзян посещает около 100 млн человек. К ним относятся как китайские, так и иностранные туристы. Переход «Эркештам-автодорожный» находится на самой западной границей Китая — рядом с Киргизией — и используется торговцами и туристами, некоторые из которых следуют по историческому Шёлковому пути. Во время пересечения досмотр может проводиться несколько раз. Когда телефоны и другие устройства попадают в руки китайских пограничников, девайсы уносят в отдельную комнату и только через некоторое время возвращают. IPhone подключают к считывающему устройству, а на телефонах Android устанавливают специальное приложение, которое выполняет ту же работу. В большинстве случаев приложение удаляется до того, как смартфон вернётся в руки владельца, но некоторые путешественники, однако, находили его на своём телефоне впоследствии. Нет никаких гарантий, что слежка за туристами не продолжается после посещения Китая.

Foto Beck/Global Look Press