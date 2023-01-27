В России могут продлить производство «упрощенных» автомобилей РИА Новости: власти планируют продлить разрешение на выпуск «упрощенных» автомобилей в РФ

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Российское правительство планирует продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей, произведенных в стране, однако ряд требований в них может измениться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники. По мнению экспертов, если разрешение на выпуск «упрощенки» будет действовать слишком долго, это может негативно сказаться на безопасности дорожного движения, особенно в сегменте такси.

Действие упрощенных требований в целом планируется продлить, однако ряд параметров в документе может быть изменен, ведутся обсуждения, — рассказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о продлении технического регламента.

Согласно постановлению правительства РФ, упрощенные требования к производимым в стране автомобилям будут действовать до 1 февраля текущего года. Документ позволяет производителям отказаться от установки на авто целого ряда систем, включая ABS, ESP, подушек безопасности. Кроме того, система экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс» может не иметь функций автоматического срабатывания, а двигатели могут достигать самого низкого класса экологичности — «Евро-0».

По словам собеседника агентства, продление такой меры может привести к снижению безопасности на дорогах. Кроме того, данная мера не обеспечивает необходимый спрос для импортонезависимости и локализации электронных компонентов и автокомплектующих в стране.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы ABS стали появляться в российских таксопарках. О том, что АвтоВАЗ возобновил производство упрощенной Lada Granta Cross без ABS и подушек безопасности, стало известно 11 июля 2022 года. Автомобиль оснащается двигателем в 90 л. с. и механической коробкой передач.

В свою очередь председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что автомобили новой линейки АвтоВАЗа будут «консервными банками» или «машинами-убийцами». Он отметил, что не верит в способность производителя самостоятельно создавать безопасные машины.