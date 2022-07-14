Новые машины АвтоВАЗа назвали «консервными банками» Глава Движения автомобилистов РФ Похмелкин: новые машины АвтоВАЗа будут консервными банками

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Автомобили новой линейки АвтоВАЗа будут консервными банками или машинами-убийцами, сообщил председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он заявил, что не верит в способность производителя самостоятельно создавать безопасные машины.

Я не верю, что АвтоВАЗ способен своими силами что-либо сделать в сегодняшних условиях. А когда компания говорит про инвестиции... Кто будет их осуществлять? Государство за счет налогоплательщиков? <...> Заявление бодрое, но оно либо несостоятельное, либо на выходе мы получим консервные банки и машины-убийцы, — сказал Похмелкин.

Он добавил, что Россия упустила время, когда могла сама развивать автопромышленность. Сейчас все автозаводы работают в кооперации, создать «нормальный автопром» в изоляции невозможно, заключил Похмелкин.

О том, что АвтоВАЗ планирует создать новую серию автомобилей Lada, в которой будут машины С-класса, заявил президент компании Максим Соколов. Глава компании сообщил, что компании потребуются дополнительные инвестиции, однако необходимую сумму не озвучил.

АвтоВАЗ уже возобновил производство упрощенной Lada Granta Cross без ABS и подушек безопасности. Автомобиль оснащается двигателем в 90 л. с. и механической коробкой передач.