Lada Granta без подушек безопасности появилась в таксопарках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобили Lada Granta без подушек безопасности и антиблокировочной системы ABS стали появляться в российских таксопарках, сообщает «Газета.Ru». Например, в самарском таксопарке «Эльдорадо» заверили, что упрощенных моделей в наличии достаточно для работы в рамках договора аренды, а «Яндекс.Такси» использовать такие машины разрешает.

Приезжайте в офис, машины найдутся. Платеж 1450 рублей в день. «Яндекс» их принимает, а других агрегаторов у нас и нет, — отметили в компании.

О планах закупать упрощенные автомобили также рассказал представитель компании Yaarc из Нижнего Новгорода. Он объяснил, что в машинах стоят усилитель руля и стеклоподъемники, поэтому с подключением к агрегаторам проблем нет.

О том, что АвтоВАЗ возобновил производство упрощенной Lada Granta Cross без ABS и подушек безопасности, стало известно 11 июля. Автомобиль оснащается двигателем в 90 л. с. и механической коробкой передач.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин ранее заявил, что автомобили новой линейки АвтоВАЗа будут «консервными банками» или «машинами-убийцами». Он отметил, что не верит в способность производителя самостоятельно создавать безопасные машины.