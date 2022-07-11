АвтоВАЗ начал продажи упрощенной версии Lada Granta Cross АвтоВАЗ начал продажи Lada Granta Cross без ABS и подушек безопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ возобновляет производство Lada Granta Cross. В версии — 2022 не будет ABS и подушек безопасности, сообщает пресс-служба компании. Автомобиль оснащается двигателем в 90 л. с. и механической коробкой передач.

Lada Granta Cross Classic — 22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке, — говорится в сообщении.

Автомобиль также будет оснащаться электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером, а также аудиосистемой с четырьмя динамиками.

Стоимость новой версии стартует с отметки с 722,3 тыс. руб. Подчеркивается, что предложение на данную конфигурацию на 132,6 тыс. руб. дешевле Granta Cross Classic предыдущего модельного года.

Накануне на заводе «Москвич» прошла презентация примерного модельного ряда возрождаемого бренда. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно пообещал, что к 2024 году в России будет разработана новая собственная платформа для электромобилей, а в ближайшей перспективе завод сосредоточится на машинах с традиционными двигателями внутреннего сгорания.