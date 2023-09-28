В России продают машины Lada по заводским ценам: как купить, сколько стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская автомобильная компания АвтоВАЗ начала продажу машин Lada в онлайн-формате по заводской цене. Об этом сообщается на сайте производителя. Какие подробности известны?

«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — говорится в публикации.

Как и где выгоднее купить новую Lada по заводским ценам

На официальном сайте АвтоВАЗа Дистанционно можно выбрать автомобиль, зарезервировать его, получить одобрение кредита и внести полную оплату. В компании отметили, что онлайн-продажи дадут покупателям возможность купить автомобили Lada по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей. Оформление сделки и выдача машины, приобретенной по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сейчас по заводской стоимости доступны LADA Granta в комплектации Standart (за 669 900 рублей с учетом выгоды по программе) и ее «драйверская» спортивная версия Drive Active, цены на которую с учетом выгоды варьируются от 1 017 500 до 1 019 900 рублей.

Обязательным условием приобретения транспортного средства по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 000 рублей и оформление кредита. При желании покупатель также может оформить дополнительные услуги и заказать аксессуары от ООО «Лада Имидж». Кроме того, в рамках программы доступна услуга трейд-ин.

Отмечается, что автомобили находятся на гарантии АвтоВАЗа с плановым обслуживанием у любого официального дилера Lada на территории России.

Как вырастут цены на машины к началу 2024 года

Вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов рассказал, что автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в РФ в этом году на 30% из-за утилизационного сбора.

«До конца года, к сожалению, еще ожидаем рост цен. Повышение утильсбора и серьезные колебания курса рубля уже привели к подорожанию авто, а к концу года можно говорить о повышении до 30% с января», — сообщил он.

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил NEWS.ru, что осенью 2023 года цены на автомобили могут вырасти на 5–10% из-за усложнения ввоза машин в Россию для последующей перепродажи и ослабевшего курса рубля.

«Отечественные автомобили Lada подорожают менее заметно, потому что в их производстве велика доля российских комплектующих, а те иномарки, которые завозят в Россию по параллельному импорту, могут сразу подорожать на 10% в зависимости от класса и от того, на сколько вырос утилизационный сбор для этих конкретных машин. Чем больше объем двигателя — тем больше утильсбор», — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На какой автомобиль могут пересесть российские чиновники

Директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский рассказал NEWS.ru, что АвтоВАЗ может пересадить чиновников на отечественные автомобили к середине 2024 года. По его словам, из машин представительского класса концерн готов предложить Lada Aura.

Большой представительский седан Lada Aura был официально представлен АвтоВАЗом в текущем году в рамках Петербургского международного экономического форума. Модель создана на базе Lada Vesta и отличается увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда. Транспортное средство оснащено двигателем 1,8 литра мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на ПМЭФ сообщил, что стоимость новой модели будет выше 2 млн рублей. Автомобиль премиального класса может быть использован для государственных закупок.

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