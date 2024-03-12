В России придумали способ улучшить качество дорог Автоэксперт Шкуматов: для российских дорожников нужно ввести ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы мотивировать российские автодорожные компании добросовестно следить за состоянием объектов, для них необходимо ввести ОСАГО, заявил в беседе с НСН автоэксперт, руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, существующая система штрафов неэффективна, так как просто забирает у дорожников ресурсы, необходимые для содержания дорог.

Создавать нужно <...> механизм, который бы отделял профессиональных дорожников от плохих, хорошим бы предоставлялось преимущество. Этот механизм — обязательное страхование гражданской ответственности владельца дорог. По примеру того, как у нас это работает для владельцев опасных объектов. ОСАГО для дорожников. Автомобилисты, которые пострадали из-за ям, начнут получать возмещение по ОСАГО, — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что обязательное страхование владельцев опасных объектов привело к улучшению ситуации на таких объектах, и количество происшествий на них снизилось в разы. По словам Шкуматова, для компаний, хорошо следящих за состоянием дорог, необходимо предусмотреть минимальный страховой тариф. А если компания содержит дорогу плохо, например, не убирает снег или не ремонтируем ямы, то тариф за страховку должен быть высоким.

Организации, которая не умеет содержать дорогу, будет проще закрыться. <...> Напомню, что у нас государство выделяет деньги на содержание дорог, — резюмировал эксперт.

Ранее жители Благоварского района Башкортостана записали частушки о состоянии дорог в районе и отправили запись на прямую линию с главой региона Радием Хабировым. В частности, жители деревни Домбровка отметили, что в последний раз их дороги ремонтировали 37 лет назад.