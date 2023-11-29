Сельчане в Башкирии спели губернатору частушки о состоянии дорог в регионе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жители Благоварского района Башкортостана записали в новогоднем антураже частушки о состоянии дорог в районе и отправили запись на прямую линию с главой региона Радием Хабировым. До запланированного на вечер 29 ноября эфира инициативная группа начала распространять запись в социальных сетях. Жители деревни Домбровка отмечают, что в последний раз их дороги ремонтировали 37 лет назад. В ноябре жители публиковали петицию на республиканском портале «Голос РБ» с жалобой на состояние дорог.

Слушая доклады правительства о стоимости ремонта дорог, понимаешь одно — за период с 1986 года по 2023 год можно было найти деньги на ремонт. Население устало носить резиновые сапоги, они тоже достойны гулять в удобной красивой обуви, — говорится в петиции.

По словам авторов обращения, администрация района обещает ремонт только в 2024 году. Также чиновники утверждают, что в 2020 году был сделан подъезд к деревне за 12 млн рублей.

В августе сообщалось, что около 15 млрд рублей правительство выделит на содержание и ремонт дорог в регионах России. Предполагается, что в стране приведут в порядок свыше 20 тысяч км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов, повысят качество грузовых перевозок.