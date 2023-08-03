В Москве представили новый «Москвич»: фото автомобиля Первый экземпляр был желтого цвета с «шашечками»

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Презентация автомобиля «Москвич 6» на XI Международном евразийском форуме такси

Столичный автозавод «Москвич» официально представил новую модель машины. Первый экземпляр был выставлен в Центре международной торговли на Красной Пресне в рамках Евразийского форума такси.

На презентации показали желтый автомобиль, предназначенный для служб такси. Но в дальнейшем «Москвич» будет выпущен в пяти цветах: в красном, белом, синем, черном и сером.

Новый «Москвич» — это седан С-класса, который оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и турбонаддувом. Завод выпустить несколько версий автомобиля. Они отличаются видами трансмиссий — CVT и DCT, мощностью в «лошадях» — 136 и 174. Максимальная скорость — 170 км/ч, бак машины рассчитан на 55 литров. Расход топлива может составлять около 7 литров на 100 км.

Машина вмещает пять человек. В случае, если необходимо много места в багажнике, задние ряды сидений раскладываются и примерно вчетверо увеличивает его объем.

Завод планирует выпустить «Москвич» в трех комплектациях: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». В первой будет мультимедийная система с 10-дюймовым экраном и шесть динамиков., а также предусмотрена камера заднего вида. Покупатели «Комфорта» уже получат круговой обзор. «Престиж» будет оснащен панорамной крышей с электроприводом. «Москвич» выпустят в пяти цветах: в красном, белом, синем, черном и сером.

Как выглядит новый «Москвич» — в фотогалерее NEWS.ru.