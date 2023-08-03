От «Москвича» до Aurus: на какие авто Путин пересадит российских чиновников

Президент России Владимир Путин предложил посадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом глава государства заявил во время встречи по вопросам развития промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], автомобилей иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», — сказал президент

Ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич, комментируя призыв президента Владимира Путина NEWS.ru, предположил, что российских чиновников пересадят на китайские автомобили. Представитель АвтоВАЗ сообщил РИА Новости, что концерн имеет необходимые производственные мощности для обеспечения закупок автомобилей для чиновников в нужных объемах.

По данным сервиса Контур.Торги, в 2022 году наибольшую долю в госзакупках автомобилей занимали Toyota, Ford, Volkswagen, Nissan, BMW, Renault, Chevrolet, Kia, Hyundai и Opel.

Российский автопром предлагает чиновникам следующие модели автомобилей:

«Москвич 3»

Lada Aura

Lada VESTA

Lada VESTA SW

Lada X-Cross 5

NIVA TRAVEL

А также премиальные Aurus Komendant и Aurus Senat.

Какие отечественные авто потенциально могут заменить иномарки для российских чиновников — в фотогалерее NEWS.ru