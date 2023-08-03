«Наклеят шильдик»: автоэксперт объяснил, на чем будут ездить чиновники в РФ Автоэксперт Зенкевич заявил, что чиновников пересадят на китайские автомобили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российских чиновников пересадят на китайские автомобили с переклеенными шильдиками, заявил NEWS.ru ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич, комментируя призыв президента Владимира Путина перейти на отечественные авто. По словам эксперта, будет придумана «очередная история про импортозамещение».

Возьмут красивую китайскую модель «Хунцы» (Hongqi), наклеят на него шильдик «Волга» и будет вот такая «Волга». Они уже возродили «Москвич», что мешает так же возродить «Волгу»? Просто переклеиваешь шильдики на китайские представительские машины. Это решение не повлияет на цены, потому что они и так поднимаются и будут подниматься, — сообщил Зенкевич.

Он добавил, что не говорит про AURUS, поскольку это «жирновато для всех чиновников».

Это скорее министерский уровень, — заявил Зенкевич.

Ранее Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По его мнению, это позволит улучшить их качество.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев, в свою очередь, заявил, что идея поддержки российского автомобилестроения через использование парламентариями продукции отечественного автопрома является правильной мерой. По его словам, дело в том числе в безопасности.