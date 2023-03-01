В Автотеке стали доступны данные Европротокола

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом Автотека (проект Авито) включил в отчеты описание Европротокола. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в News.ru.

Отмечается, что теперь пользователям сервиса также доступны расширенные данные о ДТП. Так, дополнительные сведения из Европротокола позволят более качественно оценивать состояние и безопасность транспортного средства. Проверка Европротокола позволит сопоставлять данные об авариях с расчетной стоимостью ремонта и, при необходимости, запрашивать у продавца больше данных по происшествию, в том числе, сам бланк протокола.

Руководитель продуктового направления сервиса Андрей Тумкин отмечает, что в последнее время в России все чаще ДТП оформляют именно по Европротоколу.

«Последние несколько лет количество ДТП, оформленных по Европротоколу в России, не опускается ниже 50%. Включение данного документа в отчеты о проверке автомобилей позволит увеличить количество проверяемых авто на предмет неисправностей и повреждений», — заявил он.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Оформление Европротокола

Кроме того, в сервисе появился пункт “Технические неисправности в момент ДТП” с детальными данными о непосредственно моменте происшествия. Так, в случае, если проверяемый автомобиль побывал в дорожно-транспортном происшествии и это было зафиксировано,пользователям сервиса теперь будет доступна вся информация о происшествии, включая момент столкновения, данные о повреждении всех участвующих авто, а также данные о нарушениях, повлекших за собой дорожно-транспортное происшествие. В отчетах сервиса теперь добавлены данные о состоянии дорожного полотна и погодные условия на момент происшествия. Кроме того, в отчете теперь будут указаны марки и модели автомобилей, участвовавших в ДТП вместе с проверяемым автомобилем.

Пользователи смогут получить отчеты по автомобилям-участникам ДТП, чтобы сравнить масштаб повреждений и стоимости ремонта в отчетах. В отчетах также можно узнать о неисправностях автомобиля, которые привели к дорожно-транспортному происшествию, если они были.

По словам Тумкина, расширение данных в сервисе позволит получить полную картину о ДТП.

«Внесение в отчеты таких дополнительных сведений, как характер нарушений ПДД, а также погоды и дорожного покрытия позволит пользователям составить наиболее полную картину о происшествии и оценить не только техническое состояние интересующего автомобиля, но и поведение продавца за рулем транспортного средства, чтобы принять решение о сделке», — отметил он.