Скидка — и точка: считаем выгоду от покупки авто по льготным программам NEWS.ru выяснил, сколько и на каких новых автомобилях можно сэкономить, если воспользоваться господдержкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг перезапустил государственные программы поддержки спроса на новые автомобили, но исключительно российского производства. NEWS.ru объясняет, кто имеет право на льготы, что можно купить и сколько получится сэкономить.

С января по июль 2022 года в России было продано на 60,5% меньше новых автомобилей, чем за тот же период в прошлом году, — лишь 368,8 тысяч штук. На этом фоне государство решило возобновить прекращенную в 2021 году финансовую стимуляцию спроса. Правительство уже запустило несколько программ льготного автокредитования — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также программы льготного лизинга и скидки на покупку электрокаров. Все предложения распространяются исключительно на автомобили отечественных производителей — УАЗ, Lada, ГАЗ, КАМАЗ и, «Урал». А в случае электромобилей речь идет о машинах, которых еще даже не существует: моделях марки Evolute. Их сборку только планируют начать в Липецке осенью этого года.

«Не только лишь все»

Согласно новым условиям, скидка на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания для граждан России в возрасте от 21 до 75 лет составляет 20% стоимости для жителей всех федеральных округов за исключением Дальневосточного, которым полагается 25%.

На отечественные электрокары действует увеличенная выгода — до 35% (для жителей всех регионов), но не более 925 тыс. руб. на один электромобиль. Дополнительно был повышен порог стоимости транспортных средств, участвующих в программах льготного автокредитования — до 2 млн рублей. Что касается льготного лизинга, базовая скидка на эти программы составит 10%, но не более 500 тыс. руб. Программы господдержки действуют до 1 декабря 2022 года, но, как считают эксперты, будут продлены на 2023 год.

Условия для предоставления льгот в рамках программы «Семейный автомобиль» предполагают наличие водительского удостоверения и одного или более несовершеннолетних детей в семье. Претендент не должен иметь оформленного в 2020 и 2021 годах автокредита. Программа «Первый автомобиль» создана для начинающих автолюбителей, которые оформляют кредит на первую машину. Кроме того, аналогичные скидки смогут получить работники госучреждений образования и здравоохранения.

Фото: Dongfeng Evolute I-Pro

Стоит учитывать и ряд дополнительных условий, предъявляемых банками. Для одобрения кредита надо иметь общий стаж работы не менее 1 года, а на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Среднемесячный доход — не менее 20 тыс. руб. для жителей Москвы и области и 15 тыс. руб. для других регионов.

Ассортимент

Помимо требований к потенциальным покупателям существуют и некоторые требования к транспортным средствам. Автомобиль должен быть не просто новым, а изготовленным в 2022 году, причем дата выпуска ЭПТС для моделей LADA должна быть не ранее 1 июня 2022 года. В программах не участвуют автомобили полной массой более 3,5 тонны и работающие на любом виде газа — сжатом, сжиженном и прочих.

Если учесть все эти условия, список моделей легковых и легких коммерческих автомобилей, попадающих под программы госсубсидий, получается весьма ограниченным. В него входят:

Lada Granta, Niva Travel, Niva Legend и, скорее всего, Vesta и XRAY, если их производство возобновится;

UAZ Pickup, Patriot, Hunter, семейство СГР («буханки»), семейство «Профи»;

«Газель» NEXT бортовая платформа, фургон, «Газель» БИЗНЕС автобус;

Минимальная выгода на гамме Lada Granta с базовым 1,6-литровым 8-клапанным мотором, мощностью 90 л. с. и 5-ступенчатой «механикой», цена которой стартует от отметки 678,3 тыс. руб., составит 135,6 тыс. руб. (здесь и далее — в соответствии с основными условиями для жителей всех регионов, за исключением ДФО).

Самая дорогая Lada Granta — универсал в комплектации Luxe с 98-сильным двигателем и 4-ступенчатым автоматом стоит 1 008,8 тыс. руб. — принесет довольно существенный профит в 201,7 тыс. руб.

Довольно азартную LADA Granta Cross с наиболее мощным 1.6-литровым движком, мощностью 106 л. с. и 5-ступенчатым «роботом» можно приобрести в рамках программ по цене от 777,5 тыс. руб. вместо 971,9 тыс. руб.

Рекомендуемые розничные цены на LADA Niva Travel начинаются от 1 066,9 тыс. руб. (конфигурация силового агрегата единственная: 1.7 л, 80 л. с., 5МТ). Неплохо подготовленный экспедиционный вариант в комплектации LUXE OFF-ROAD стоит 1 232,9 тыс. руб. Соответственно, размер скидки составит от 213,4 тыс. руб. до 246,5 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

LADA Niva Legend с 1,7-литровым 8-клапанным двигателем, мощностью 83 л. с., агрегатированным 5-ступенчатой МКПП обходится дешевле. Диапазон цен: от 806,9 тыс. руб. до 1189,9 тыс. руб. за LADA Niva Legend Bronto. Со скидками он сокращается до 645,5 тыс. руб. — 951,92 тыс. руб.

Большинство модификаций флагманов Ульяновского автозавода — UAZ Patriot подпадают под действие госпрограмм и становятся заметно доступнее. Выпадают только топовые версии с АКПП «Люкс Автомат» и «Люкс Премиум Автомат», превышающие обозначенную правительством границу максимальной стоимости автомобиля в 2 млн руб. Так, субсидированную государством минимальную комплектацию «Патриота» с пятиступенчатой «механикой» можно приобрести за 1236 тыс. руб. (вместо 1545 тыс. руб.), а максимальную и единственную доступную с 6-ступенчатым «автоматом» за 1548 тыс. руб. (вместо 1935 тыс. руб.). Двигатель у всех модификаций один — бензиновый ЗМЗ 409051, мощностью 149,6 л. с.

Из пикапов покрываются госпрограммой только две младшие модификации с механической «пятиступкой»: «Классик/Классик Fleet» и «Комфорт» за 1570 тыс. руб. и 1790 тыс. руб. соответственно. Все остальные дороже 2 млн руб. Получив 20-процентную скидку пикапы можно приобрести за 1256 тыс. руб. и 1432 тыс. руб.

В «Хантерах» и «Буханках» сомнений нет — все они дешевле 2 млн руб. и потому полностью входят в программы субсидирования. Как в комплектациях «Евро-0», так и «Евро-5», если такие будут производить. При этом субсидированная цена «буханок» составит от 1024 тыс. руб. до 10104 тыс. руб. (все со 112-сильным ЗМЗ-40911.10). «Хантеров» — от 1100 тыс. руб. до 1120 тыс. руб.

Стоимость комтранса и по программам льготного кредитования и по программам льготного лизинга любой заинтересованный предприниматель может рассчитать самостоятельно. Алгоритм аналогичный.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Льготы могут затеряться в наценках

Но не стоит обольщаться. По мнению ряда экспертов, все полагающиеся потенциальному покупателю выгоды, скорее всего, в итоге будут распределены между другими бенефициарами — главным образом автодилерами и страховыми компаниями. Сергей Самсонов, руководитель СТО «Мастер» (бывший сотрудник дилерского холдинга «Юг-Авто») уверен, что дилеры обязательно постараются заполучить в свой бюджет часть субсидированной скидки. На эту сумму могут устанавливать допоборудование, которого покупателям и сейчас навязывают немало. Помимо пресловутых «ковриков» за 50 тыс. руб. это, например, услуги по постановке на учет, монтаж автосигнализации, тонировка, дополнительный инструмент, элементы визуального тюнинга и прочее.

Страховые компании усилят акценты на личном страховании: страховании жизни и здоровья, страховании от несчастного случая, потери трудоспособности, сокращения или увольнения и прочее. Поэтому особого всплеска продаж по программам господдержки вряд ли стоит ожидать — они вряд ли сделают машины существенно доступнее. К тому же, как считает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр», в текущих условиях клиентский спрос сместился в сторону автомобилей с пробегом и китайских брендов, на которые программы господдержки не распространяются.

Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Впрочем, конечно же, какие-то продажи вырастут. Проводя аналогии с итогами подобных госпрограмм в прошлом, Мольков замечает, что ранее более востребованной была программа льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Вполне вероятно, что в 2022 году эта тенденция сохранится, поскольку количество клиентов, приобретающих автомобиль на замену уже имеющемуся, превышает количество клиентов, покупающих автомобиль впервые.

В целом же можно заключить, что программы господдержки простимулируют спрос только у тех потребителей, которые ранее отдавали предпочтение автомобилям отечественных брендов.

А вот скидки на покупку электромобилей отечественного производства в отличие от скидок на покупку авто с ДВС могут быть очень востребованы на фоне общего дефицита поставок зарубежных электрокаров. Если отечественные «электрички», конечно же, появятся на рынке в обозначенные сроки.