19 января 2026 в 14:06

Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В 2025 году в России продажи новых автобусов сократились на 34% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Автостат». Всего за год реализовано 12 863 единицы, рост продаж зафиксирован только в декабре.

Лидером продаж вновь стал отечественный бренд PAZ, на долю которого пришлось 46% всех реализованных автобусов — 5946 единиц, что на 27% меньше результата 2024 года. Второе место с существенным отставанием занял китайский производитель Yutong. Его продажи на российском рынке составили 1305 автобусов, снизившись на 41%.

Тройку лидеров замкнул российский LIAZ с 1064 проданными автобусами, что на 62% ниже показателя годичной давности. В пятерку также вошли NEFAZ (957 единиц, снижение на 34%) и KAMAZ (690 единиц, спад на 8%).

Среди моделей без изменений лидируют PAZ 3204 (2856 штук) и PAZ 3205 (2165 единиц). На третьем месте оказался NEFAZ 5299 (957 единиц), а также в пятерку вошли LIAZ 5292 (874) и PAZ 4234 (793).

Аналитики отметили, что декабрь 2025 года показал рост продаж на 12% к аналогичному периоду 2024 года. В последний месяц года было реализовано 2485 новых автобусов.

Ранее стало известно, что семейство Lada Granta четвертый год подряд возглавляет список самых продаваемых автомобилей в России. В 2025 году граждане страны приобрели почти 147 тыс. машин этой модели и авто, созданных на ее базе. На второй позиции рейтинга также оказалась Lada Vesta, объем продаж которой в прошлом году достиг 79,8 тыс. единиц.

