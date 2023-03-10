Право на «лево»: что надо знать при переносе руля на другую сторону NEWS.ru выяснил, в каких автомобилях можно перенести рулевое управление с правой стороны на левую, когда это выгодно и как легализовать переоснащение

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Японские праворульные автомобили марки Honda Freed и Honda Stepwgn Spada, выставленные на продажу на авторынке

Таможенники Владивостока отчитались о росте ввоза подержанных автомобилей из Японии на 72% по сравнению с 2021 годом. Всего за 2022-й в Россию было завезено 197 тыс. «япономарок» с правым рулем. Причины роста — святая вера в надежность истинных «японцев» и привлекательные цены: современный праворульный автомобиль возрастом около 3–5 лет после уплаты всех сборов и налогов, то есть «под ключ», может стоить в полтора раза дешевле леворульного аналога. По сообщению Японской ассоциации экспортеров подержанных автомобилей (JUMVEA), экспорт превысил отметку 213,5 тыс. авто с пробегом. Это на 32% больше чем в 2021 году.

В связи с этим услуга по переброске руля с правой стороны на левую вновь стала востребована. В стране с правосторонним движением передвигаться на праворульном автомобиле мало того, что не очень комфортно, но и довольно опасно.

Главное условие переноса руля

Операция по переносу руля недешевая, но к числу технически сложных не относится. Главное условие: у праворульной модели должен быть леворульный аналог, способный сыграть роль донора. Так, например, во всем ряду крупных японских минивэнов перекинуть рулевое управление получится лишь на Toyota Alphard, поскольку Honda Stepwgn, Nissan Serena, Mitsubishi Delica и Mazda Biante не имеют сейчас леворульных модификаций. С большими седанами ситуация тоже непроста. Нет леворульного аналога у роскошной Toyota Crown, некогда любимой в России Honda Legend и прочих. Конечно же, негде взять подходящие компоненты и для всех кей-каров.

Но все-таки для множества хорошо известных и популярных в нашей стране моделей подобрать донора не составит особого труда. Причем фактически в любом из сегментов: и среди кроссоверов самых разных размеров, и среди компактных хетчбэков и т. д. В частности, он есть у бестселлера вторичного рынка Toyota Camry, у Nissan Micra, у Mazda 3, у Toyota Land Cruiser — продолжать этот список можно долго.

Такое переоборудование, или, говоря техническим языком — внесение изменений в конструкцию транспортного средства, никогда массовым не было, но до 2008–2010 годов имело определенное распространение, — объясняет NEWS.ru Юрий Пархоменко, генеральный директор «Услуги Авто». — Потом в десятых годах потребность в нем практически полностью исчезла. И вот сейчас из-за увеличившегося ввоза праворульных автомобилей она снова стала востребована.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Японские автомобили на территории многоуровневой площадки временного размещения автотранспорта в автомобильном терминале Владивостокского морского торгового порта на период его таможенного оформления

План действий

Важно понимать, что переносом только лишь рулевой колонки и педального узла дело не ограничивается. Для того чтобы автомобиль сохранил свою функциональность и отвечал требованиям к ТС, используемым на дорогах общего пользования, а также был удобен для управления с левой стороны, нужно:

перенастроить фары головного света;

заменить рулевую рейку;

заменить карты передних дверей (водительской и пассажирской) и внутреннюю проводку, перенеся основной модуль управления под руку водителю. В подавляющем большинстве случаев менять двери не требуется;

установить новую систему стеклоочистки (принятую для машин с левосторонним расположением рулевого колеса);

заменить проводку внутри передней панели. Специалисты рекомендуют купить новую — левостороннюю, потому что перебирать праворульный жгут под другое направление достаточно сложно. К тому же при переборке велик риск возникновения различных ошибок и дефектов;

часто приходится переносить главный тормозной цилиндр и видоизменять тормозную магистраль (менять трубопроводы);

нередко меняют и печку (систему отопления и вентиляции), или же ее дорабатывают под интеграцию с левосторонней передней панелью.

В принципе, грамотная бригада специалистов перекидывает руль справа налево за один — максимум два дня. Каких-то особых сложностей тут нет. Обычно мы дольше запчасти ищем и ждем доставку, — поясняет NEWS.ru Анатолий Некрасов, собственник СТО «На Восточной», — но только если все запчасти взяты с леворульного аналога. Если таких деталей нет, переставить правостороннюю торпеду или рулевую рейку — как некоторые говорят: «перевернуть» их — невозможно. Хотя отдельные умельцы иной раз предлагают подобрать что-то «похожее», как-то «перешить», «перекомплектовать», но эти эксперименты чаще всего довольно сомнительны. И с эстетической, и с технической точки зрения.

Как правило, внутри «глобальных» моделей, поставлявшихся на рынки стран с правосторонним движением, все достаточно унифицированно. На панелях уже обозначены посадочные места, сделаны выштамповки, но они в металле, поэтому необходимо либо дрелью, либо болгаркой их аккуратно высверлить. «Аккуратно» тут — ключевое слово.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сотрудники автосервиса во время работы в авторемонтной мастерской

Максим Кукс, сервисмен из СТО «АвтоЮг», рассказывает, что не однажды встречал машины с грубо вырезанными отверстиями в моторном щите, через которые в салон заливалась вода. Но это не самое страшное, что может произойти в процессе переоборудования автомобиля.

Нередко для ускорения и удешевления процесса горе-мастера занимаются имитацией переноса — через сложную систему карданов, арматуры и всевозможных приводов они просто дублируют, по сути, оставшееся справа управление на левую сторону. То есть руль и педали оказываются слева, но рулевой и педальный привод к соответствующим системам остается справа.

Естественно, такая работа не выдерживает никакой критики. Она чаще всего совершенно ненадежна и, более того, чрезвычайно опасна, потому что дополнительный привод слева направо не позволяет своевременно осуществлять управляющее воздействие. Из-за этого реакция на дорожную ситуацию всегда происходит с запозданием, что чревато крайне негативными последствиями.

Отличить качественное переоснащение довольно просто. Надо заглянуть внутрь, — говорит Максим Кукс. — Если проводка уложена аккуратно, если имеет место действительно полноценный перенос органов управления — рулевого колеса, педального узла, тормозной системы и т. д. — с доработкой кузовных элементов, значит, механики подошли к делу ответственно.

Нельзя обойти стороной юридический аспект. Бытует мнение, что переоборудованный автомобиль невозможно поставить на учет в ГИБДД. Это в корне неверно.

Перенос органов управления с правой стороны на левую вполне возможен и ни в коей мере не является препятствием для постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Никаких подводных камней тут нет, — считает Юрий Пархоменко, — но, конечно же, для легализации изменений конструкции ТС нужно будет обратиться в испытательную лабораторию и получить там соответствующее заключение.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Японские праворульные кроссоверы марки Toyota C-HR, выставленные на продажу на авторынке

Сколько стоит?

Стоимость регистрации изменений невысока — в районе 15–30 тыс. руб. Учитывая запчасти, минимальная цена переоборудования праворульного автомобиля в леворульный составляет на сегодняшний день 250–300 тыс. руб. Из них примерно половина — это работа.

Максимальная же сумма ограничивается лишь фантазией владельца и обычно лежит в пределах 600–650 тыс. руб., поскольку большие затраты лишают эту затею экономического смысла — проще и удобнее взять леворульный аналог.

Кстати, в вопросе экономики эксперты в целом единодушны. Целесообразнее всего переоборудовать достаточно свежие автомобили не старше 5–7 лет, потому что они имеют хорошую ликвидность на вторичном рынке и с левым рулем ценятся значительно выше своих праворульных модификаций. Более возрастные машины переоснащать уместно только в том случае, когда вы занимаетесь этим исключительно для себя и не собираетесь в дальнейшем свою «ласточку» продавать.

Например, Nissan Micra 2019 года выпуска в кузове К14 со 100-сильным двигателем. В среднем такой автомобиль стоит сейчас в районе 1,3 млн руб. Его собрат с правым рулем Nissan March того же года, примерно аналогичной комплектации и пробега можно купить во Владивостоке уже растаможенным за 350 тыс. руб. Около 100 тыс. уйдет на транспортировку в европейскую часть РФ, плюс затраты на оформление и переоборудование, которые составят не более 400 тыс. руб. Таким образом, за 850 тыс. вы получаете совершенно европейскую модель, выигрывая порядка 400–500 тыс. руб.

Еще одна востребованная на «вторичке» машина — Toyota Camry XV70. Допустим, тот же 2019 год выпуска, популярный 2,5-литровый двигатель, коробка — «автомат». Цена — в среднем 2,6 млн руб. Ее же с правым рулем можно привезти из Японии в Москву за 1,5 млн руб. уже с таможней и доставкой. На переоборудование и легализацию кладем 500 тыс. руб. В итоге на выходе около 600 тыс. руб. выгоды.

Как видим, чем дороже модель автомобиля, тем более существенный профит получает владелец. Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2020 года эту закономерность подтверждает. За машину с левым рулем придется отдать 7 млн руб. За праворульную с полным пакетом документов для регистрации по месту жительства покупателя — 4 млн руб. Даже если все сопутствующие затраты составят 1,5 млн руб. (сложно представить, но тем не менее), все равно 1,5 млн руб. будут сэкономлены. К тому же, скорее всего, у автомобиля будет более мощный, 4,6-литровый бензиновый мотор.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Автомобильный терминал морского торгового порта во Владивостоке

То есть наибольший выигрыш приносят самые дорогие модели топовых комплектаций. Впрочем, у любого правила есть исключения. В частности, рестайлинговый Lexus LX третьего поколения и с правым, и с левым рулем стоит примерно одинаково. То же самое относится к спорткару Nissan GT-R и большому кроссоверу Infinin QX80. Поэтому прежде чем делать окончательный выбор, стоит прицениться к машине, посчитав общую сумму.

Правило же предельно простое: если есть возможность переделать автомобиль качественно, этой возможности избегать не стоит. С левосторонним рулевым управлением эксплуатировать его будет и удобнее, и безопаснее. Да и продать потом можно будет если и не дороже, то однозначно не в убыток себе.