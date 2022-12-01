Назвался премиумом: тест-драйв Exeed LX Сможет ли Exeed LX заменить ушедшие престижные кроссоверы западных брендов? NEWS.ru испытал самый доступный Exeed в российской гамме.

Фото: favorit-exeed

Тот же Tiggo, только лучше: тише, динамичнее, комфортнее. NEWS.ru испытал самую доступную модель Exeed — компактный кроссовер LX и выяснил, стоит ли переплачивать за «премиум».

С момента старта продаж самой доступной модели Exeed прошло немногим более полугода. За это время у первых владельцев уже успело сложиться впечатление о машине. Мы взяли на тест самую богато укомплектованную версию LX b, теперь можем сопоставить наши выводы с мнениями реальных обладателей.

Не будем подробно расписывать дизайн и особенности компоновки: LX спроектирован по типичным для китайских брендов принципам. Передний привод, малолитражный мотор (1,5 литра, 147 л. с., 210 Нм), приятный внешний вид и весьма продуманный и, что важно, технологичный интерьер.

Фото: favorit-exeed

Прежде всего хочется отметить, что места на втором ряду действительно достаточно даже для рослых пассажиров — эту особенность подчеркивают и многие владельцы машины. А спереди, как бы красиво ни была оформлена передняя панель, с посадкой могут возникнуть сложности: диапазон продольной регулировки сидений недостаточен, подушка короткая, да и установлено все кресло высоковато.

Объединенная «лента» из двух цветных дисплеев — приборной панели и мультимедийной системы диагональю по 12,3 дюйма — радует приятной графикой, хорошим контрастом и высоким разрешением, но в темное время суток автоматика недостаточно снижает яркость. Отдельных кнопок или реостатов для регулировки этого параметра инженеры Exeed решили не делать, внесли это в меню — и это неудобно. Все-таки некоторые салонные функции должны как минимум быть выведены на главный экран, чтобы доступ к ним был всегда. Чтобы отрегулировать яркость, придется покопаться в дебрях интерфейса.

Еще одна странность — отсутствие привычной регулировки громкости на центральной консоли. Предусмотрены только кнопки на руле. Недостатком это назвать нельзя: благодаря такому минимализму, без разнокалиберных элементов управления салон выглядит благороднее. Кроме того, в рестайлинговой версии (она должна появиться в России в следующем году) этот недочет исправили.

Пожалуй, все недостатки мы перечислили. В остальном — сплошные достоинства: кожа в обивке использована мягкая, акустика Arkamys радует хорошим звучанием, мультимедийный комплекс за неделю ни разу не «заглючил». Обзорность и работа камер — образцовые. Усеченный снизу руль сделан чуть толще привычного, обит качественной кожей, есть весьма ощутимый подогрев по всему ободу. Управление климатом тоже сенсорное, с цветным дисплеем, похожее на аналогичные решения в Range Rover. Одно лишь замечание напоследок: глянцевый пластик наряден, но неизбежно покроется царапинами через месяц-другой и потеряет товарный вид. Логично, что одна из самых популярных доработок среди водителей Exeed LX — защитная пленка для элементов интерьера.

Фото: favorit-exeed

Главное — энтузиазм

В теории 147 л. с. для автомобиля массой 1,8 тонны должно хватать, что называется, впритык. Но нет: LX умеет заразить энтузиазмом. Цифры разгона не самые выдающиеся: 10,5 секунды до 100 км/ч, но оформлен этот разгон правильно: вариатор старательно имитирует переключение виртуальных передач, мотор умилительно бубнит, а отклик на нажатие акселератора лишен задержек.

Управляемость — еще один «конек» LX. В условиях города баланс настроек амортизаторов показал себя оптимальным: есть и упругость, и энергоемкость, в то же время не возникает эффекта раскачки. Но это все хорошо для твердого покрытия: на грунтовке приходится сбрасывать скорость, ибо вибрации становятся уже слишком навязчивыми. Во многом эту особенность можно объяснить крупными 19-дюймовыми колесами: более высокий профиль может ситуацию исправить. Впрочем, факт, что машина пока поставляется только с передним приводом, намекает: лучше на LX c бездорожьем не экспериментировать.

Заявленный средний расход топлива — восемь литров бензина в смешанном цикле. И здесь мнения владельцев с нашими впечатлениями неожиданно разошлись: кто-то отмечает, что в период обкатки машина сжигала не меньше 11 литров при преимущественном передвижении по трассе, кто-то утверждает, что в городе удалось довести средний расход до 5,8 литра на 100 км. За время теста, при езде исключительно по городу со всеми пробками, светофорами и прочими факторами, не способствующими экономии, бортовой компьютер показывал 9,5 литра, что можно назвать нормальным результатом.

По отзывам обладателей LX, средняя цена на ТО колеблется в диапазоне 7500–14 000 рублей, если нет необходимости в работах, не входящих в регулярный регламент. Но одна особенность есть: дилеры уже призывали все реализованные автомобили в сервис на перепрошивку вариатора и других электронных компонентов, что, с одной стороны, означает, что недоработки еще есть, с другой же — демонстрирует готовность бренда Exeed улучшать ПО и поддерживать клиентов.

По сути, у LX есть лишь одна серьезная проблема, и ее вывели на рынок те же менеджеры, которые еще год назад договорились с китайцами о поставках всей линейки Exeed, — новый кроссовер Omoda С5. Он оснащен чуть проще, но в целом не хуже, дизайн на высоте, в техническом плане практически копирует LX (та же платформа T1X, тот же мотор, тот же вариатор). Но стоит, если рассматривать базовые версии, на полмиллиона дешевле. Видимо, это понимают те самые менеджеры, уже пообещавшие скоро представить в России полноприводную версию LX с новым мотором и «роботом».

Китайцы сами виноваты в этой неразберихе. Они настолько преуспели в стремлении как можно богаче оснастить самые массовые модели Chery, что провозглашенный ими же «премиум» в виде Exeed LX, уже не имеет очевидного превосходства даже над «народным» Tiggo 7. Поэтому и появляются любопытные маркетинговые ходы вроде бесплатного проезда всем Exeed по платной трассе М-4 или свободного посещения бизнес-залов аэропортов. Для кого-то это решающий фактор, мы же подождем появления рестайлинговой версии. Может, она будет более убедительной.