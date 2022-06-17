Минпромторг: АвтоВАЗ выйдет на производство 800 тыс. машин к 2024 году

Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что АвтоВАЗ нарастит производство к 2024 году до 800 тыс. машин в год. В частности, это касается производства аутентичной российской платформы Renault, которая ранее была заморожена в рамках партнёрства, пишет «Коммерсант».

Важно, что у нас есть право производить те модели, которые посчитаем нужным производить. У нас есть планы полностью загрузить площадку АвтоВАЗа вместе с Ижевском — выйти на 800 тыс. машин в год. Это не произойдет моментально, но за 2023-2024 годы мы рассчитываем выйти на такие мощности, — сказал министр.

Что касается Renault, то по условиям соглашения французский автоконцерн имеет право вернуться в капитал компании с кратностью раз в два года с учётом складывающихся обстоятельств. По словам Мантурова, Россия «оставляет дверь открытой» в этом плане. Соглашением предусмотрена поставка компонентов в случае решения логистики. Также это касается использования платформ и цифровой системы управления.

Ранее АвтоВАЗ запустил продажу автомобилей линейки Granta Classic 2022. Цена новых машин стартует от 658,3 тысячи рублей, что на 103,2 тысячи рублей дешевле Granta Classic предыдущего года. В комплектации новой модели нет подушек безопасности, кондиционера, системы ABS и других компонентов.