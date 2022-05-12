Мобильный новый мир: как выжить в городе на электросамокате Кикшеринг заполонил улицы. Как кататься безопасно? Стоит ли купить свой собственный электросамокат?

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Летний сезон катания на всем, что способно перевозить человека, можно считать открытым. В Москве сети кикшеринга начали массированное наступление: стационарные парковки с электросамокатами теперь ставят не только в местах приятжения людей или недалеко от транспортных узлов — они появляются во дворах жилых домов. В связи с этим важно вспомнить неутешительную статистику: только за прошлый 2021 год в России было зарегистрировано более 700 ДТП с участием этого типа транспорта. Важный момент: это лишь официальное число случаев, попавших в поле зрения ГИБДД, а оформлять инциденты в компетентных органах люди стремятся далеко не всегда. Динамика 2021 года по сравнению с 2020-м впечатляет: темп прироста погибших в результате ДТП с электросамокатами составил почти 190%. 800 человек, получили травмы. Из них — 140 детей до 16 лет.

Новый сезон — новые жертвы

Пока рано говорить о каких-то данных по 2022 году: погода в столице только недавно позволила кататься в комфортных условиях. Но вывод напрашивается: этим летом печальные цифры могут снова возрасти.

Разумеется, власти видят необходимость как-то реагировать на новую тенденцию. В Госдуме уже предложили ввести для всех владельцев электросамокатов обязательную страховку, по аналогии с автомобильным ОСАГО. Затем, как пишет «Коммерсантъ», Минпромторг, мэрия Москвы и НАМИ выступили с совместной инициативой обязать всех импортёров ставить на все ввозимые в РФ электросамокаты, моноколёса и гироскутеры ограничитель скорости на отметке 25 км/ч, функцию автоматического замедления в парках, а также систему спутникового слежения. Для этого уже разрабатывается ГОСТ «электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ)».

Скорость электросамокатов, моноколес и гироскутеров хотят ограничить на уровне 25 километров в час. Как сообщает «Коммерсантъ», ГОСТ, разработанный ФГУП НАМИ и Минтрансом, предполагает помимо вшитого ограничителя скорости еще ряд функций электроники самоката, включая спутниковую навигацию: так предполагается обеспечить принудительное снижение скорости при въезде в пешеходные зоны. Сейчас документ с новыми требованиями проходит согласования.

20 км/ч — безопасная скорость

Александр Курило, директор по маркетингу российской компании IconBIT, разрабатывающей и продающей ряд электросамокатов и электровелосипедов по предложенным ограничениям скорости придерживается еще более строгой точки зрения.

Я передвигаюсь на электротранспорте, по роду деятельности, ежедневно на протяжении нескольких лет. Методом проб и ошибок и я, и многие коллеги, и многие наши клиенты пришли к единому, вполне конкретному показателю: безопасная скорость — около 20 км/ч. Все, что больше — уже опасно. На 30 км/ч риск не справиться с управлением возрастает в разы, — сказал он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы ездить долго и счастливо, по словам собеседника NEWS.ru достаточно придерживаться всего нескольких правил: не разгоняться в местах скопления людей, всегда быть готовым к объезду препятствия и не отвлекаться от дороги. Поскольку маломощные самокаты не регламентируются, защита не обязательна. Здесь каждый решает сам: использовать щитки и шлем или нет. Но лишней не будет.

Мир давно научился сосуществовать с велосипедистами, которые тоже разгоняются и до 25, а иногда даже до 50 км/ч — и никто их не боится, все привыкли к такому соседству. Пользователи бытовых электросамокатов, в том числе кикшеринговых, вполне могут вписаться в поток на правах велосипедистов, — также отмечает Курило.

Оптимальная мощность — от 250 до 500 Вт

Пока что правила таковы: если мощность электродвигателя электросамоката или другого СИМ меньше 250 ватт, водитель должен подчиняться тем же требованиям, что и велосипедист, а если больше, начинают действовать правила для мотоциклов: необходимо водительское удостоверение и обязательно ношение шлема. При этом передвигаться по тротуарам на таких самокатах нельзя. Во многих регионах страны уже зарегистрированы случаи, когда «самокатчиков» лишали прав за нетрезвое вождение, причем в некоторых случаях арендных, мощность которых не выше обозначенной Минпромторгом планки.

Мощности в 250 Вт для комфортной езды хватит не всем, уверен Александр Курило: в принципе, четверть киловатта — это уже некий стандарт «по умолчанию» — именно столько развивают одномоторные электросамокаты компании Ninebot, ставшей, де-факто, монополистом в поставках оборудования кикшерингу. Но они рассчитаны на среднестатистических наездников — ростом около 175 см и весом до 80 кг. А если райдер крупнее? Самокат мощностью 250 Вт едва ли заедет в горку с человеком тяжелее 90 кг, а это — уже серьезный фактор безопасности: если самокат не «вытягивает», можно потерять равновесие и упасть.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как показывает практика, комфортной и безопасной является мощность до 500 Вт — такие самокаты и разогнаться выше перспективных лимитов не смогут, особенно при наличии ограничителя, и в любых ситуациях вывезут. У компании IconBIT есть полноприводные модели суммарной мощностью 500 Вт — они оснащены двумя мотор-колесами по 250 Вт каждое, и при этом они, по словам собеседника NEWS.ru, не опаснее популярных электросамокатов китайской фирмы Ninebot, но выносливее и могут перевозить более тяжелых райдеров.

На чём кататься

Практически весь рынок электросамокатов для кикшеринга сейчас занимает Ninebot с моделью Max в разных версиях — с передними амортизаторами и без таковых. Эту модель выбрали за выносливость: на протяжении нескольких лет самокаты отрабатывают вложения без серьезных поломок. Мощность этого тяжелого заднеприводного агрегата — 240 Вт, максимальная скорость в исполнении для шеринга ограничена на уровне 25 км/ч, в парковых зонах автоматика снижает порог до 15 км/ч. Грузоподьёмность Ninebot Max по паспортным данным — до 110 кг, но, как показывает опыт многих пользователей сервисов аренды, они выдерживают и двух взрослых людей. Крепкая, надежная конструкция имеет и минус — самокат можно отнести к тяжелым (вес — 19 кг), поэтому для частных нужд он не столь удобен.

На рынке частных самокатов лидирует китайский производитель Kugoo и разные исполнения и клоны (легальные и не совсем) Xiaomi M365, в том числе и под российскими брендами. Kugoo предлагает широкую линейку разных электросамокатов — от детских до вполне экстремальных мощностью до 2,4 киловатт, то есть в 10 раз мощнее предполагаемого ограничения.

Xiaomi M365 полностью соответствует перспективным требованиям Минпромторга. Бренд Ninebot также широко представлен в сегменте для «частников», но моделей мощнее 250 Вт в линейке нет. Важнейшее отличие от шеринговых — модели, предназначенные для обычных покупателей, ощутимо легче (10-14 кг), имеют складную конструкцию, их легко заносить в общественный транспорт, они помещаются в любой багажник автомобиля, кроме того, их удобнее хранить дома.

Правило «чем лучше, тем дороже» работает и в этом случае: за минимальные 15-17 тысяч можно приобрести легкие, простые самокаты с маленькими колесами от 5 до 8 дюймов, нередко со сплошными шинами и с алюминиевыми рамами. Чем меньше колеса, тем менее комфортным будет катание, поэтому самокаты начального уровня лучше использовать исключительно на хорошем асфальте. Пневматические лучше проходят неровности.

Модели с 10-дюймовыми колесами и пневматическими шинами более универсальны. В линейках Kugoo и IconBIT есть модели даже с 12-дюймовыми модификациями, в том числе полноприводные, двухмоторные — их можно использовать в парках на грунтовых дорожках, у них хороший запас выносливости и мощности, но они крупнее и тяжелее: вес от 18 до 20 кг.

Артём Соболев/NEWS.ru

В доступных моделях нередко используются свинцовые аккумуляторы (меньше емкость, больше вес и время зарядки), в более продвинутых — литий-ионные (легче, компактнее, однако хуже переносят низкие температуры). Кроме того, иногда встречаются конструкции с передней и задней подвесками. Они уже относятся к дорогим — от 30 до 50 тысяч рублей, но и управлять ими приятнее и безопаснее.

Экстрим нужно регламентировать

G-Booster, Dualtron, Ultron — это настоящие монстры среди самокатов. Мощность достигает 3 кВт, вес — до 80 кг. Они могут разгоняться и до 100 км/ч. Стоят дорого — до 500 тысяч рублей, поэтому продаются в гораздо меньших количествах, однако, и таких «экстремалов» можно встретить в популярных парковых зонах, наряду с кикшеринговыми — их легко распознать по мощным, часто двойным фарам, большим широким коробообразным платформам, в которых размещены мощные аккумуляторы, мощным подвескам колес спереди и сзади. Именно с ними, по мнению Александра, надо разбираться.

Многие видели в продаже (и в сети на скандальных видео) монструозные устройства с моторами в 3 и больше тысячи ватт — вот их нужно как-то регламентировать, и чем строже, тем лучше, потому что никто не застрахован от фактора «обезьяны с гранатой. Такие аппараты не должны ездить среди машин по обычным дорогам, поскольку механика и физика самоката на скоростях выше 30 км/ч не позволяют говорить ни о какой безопасности вообще. На тротуары такие мощные СИМ тоже допускать нельзя. Большая часть аудитории таких «гипер-самокатов» — подростки, а значит, о рассудительности и благоразумии говорить трудно: молодежь любит гонять. То есть, вероятность ДТП возрастает кратно. Однако, я не сторонник полного запрета: мощные двухколесные СИМ можно допустить к использованию в малонаселенных районах, по аналогии с квадроциклами, которым выезд на дороги общего пользования тоже запрещен, но в сельской местности и с определенными правами на них ездить можно, — говорит собеседник NEWS.ru.

Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Доступность — явление временное

Всем, кто рассматривает возможность покупки любого подобного агрегата, стоит поторопиться, считает Александр, поскольку цены уже растут и этот процесс связан не столько с общественно-политической ситуацией в России, сколько с мировыми инфляционными процессами.

Сейчас средней руки электросамокат можно купить за 20-30 тысяч рублей. Люди к этому начали привыкать и воспринимают ЭСИМ, как игрушку, которую можно купить недорого, а если сломается — выбросить. То же, в принципе, можно отнести вообще ко всей технике, которую мы используем в жизни. Мы привыкли к доступности электроники, автомобилей, оборудования. Надо понимать, что скоро парадигма потребления серьезно изменится. Сейчас мы наблюдаем это в автомобильной сфере — средний срок владения будет расти просто потому, что будут расти цены и на сами машины, и на запчасти. И это — лишь одно из проявлений общемировой тенденции, — говорит он.

Как поясняет представитель IconBIT, большинство техники в продаже — это старые запасы, а любые гаджеты, выпущенные весной 2022 года уже по себестоимости дороже таких же, выпущенных полгода назад. К концу сезона, по подсчетам Александра Курило, средняя стоимость электросамоката вырастет примерно на четверть. В таком случае хорошие, комфортные модели будут стоить уже не 30-40 тысяч рублей, а не менее 50.