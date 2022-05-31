«Известия»: продажи машин в России могут снизиться до 70%

Фото Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Специалисты агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ) прогнозируют, что продажи машин в России при самом благоприятном прогнозе могут снизиться на 66% по итогам года. В худшем случает падение составит до 70%, пишут «Известия».

НАПИ с учётом сложившейся ситуации представило три варианта дальнейшего развития ситуации на российском авторынке. Базовый прогноз предполагает, что санкционное давление на Россию и экономическая ситуация в стране сохранятся на нынешнем уровне, в этом случае продажи автомобилей снизятся на 67%.

В этом случае «АвтоВАЗ» запустит производство простых комплектаций автомобилей и производство Renault Duster под брендом Lada, но произойдёт это в IV квартале и небольших объёмах — до 800 авто в месяц. Южнокорейские и китайские компании смогут во втором полугодии наладить логистические цепочки. При этом сценарии прогнозируется, что автодилеры смогут продать 454 тыс. новых машин.

При оптимистичном сценарии ожидается постепенное ослабление санкций, при этом «АвтоВАЗ» будет собирать более 800 Duster в месяц, а также обеспечит бесперебойное производство машин, включая «упрощённые» варианты. Корейцы и китайцы нарастят объёмы выпуска по сравнению с апрелем. В этом случае по итогам года будет продано порядка 520 тыс. машин.

Пессимистичный сценарий предполагает падение продаж до 74%, это произойдёт в случае ужесточения санкций и ухудшения экономической ситуации в стране. «АвтоВАЗ» сократит производство даже простых машин, выпуск Renault Duster под брендом Lada в 2022 году не начнётся. Южнокорейские и китайские компании будут сталкиваться с трудностями при поставках комплектующих и автомобилей в Россию, они существенно сократят объёмы продаж. В этом случае по итогам года будет продано 394 тыс. новых машин.

При этом параллельный импорт во всех трёх вариантах оценивается как «несущественный. Эксперты считают, что при любом сценарии машины в РФ будут поставляться в «небольших и незначительных» объёмах.

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