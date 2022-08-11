Отложенный запуск: тест-драйв электрического Hongqi E-HS9 NEWS.ru выяснил, почему ожидание выхода нового бренда Hongqi на российский рынок может затянуться

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Hongqi E-HS9

Бренд Hongqi («Хун-цы» или «Красное знамя») в последние недели упоминается в Рунете чаще, чем когда-либо раньше. СМИ предсказывают скорый выход автомобилей китайской партийной элиты на российский рынок. NEWS.ru выяснил некоторые подробности, заодно познакомившись с самым дорогим кроссовером на китайском рынке — электрическим Hongqi E-HS9.

Год назад Hongqi выпустили не кроссовер, а полноценный манифест, который можно трактовать примерно так: теперь китайский автопром не просто способен конкурировать с именитыми марками с Запада, но и задавать тренды. Полностью электрический кроссовер E-HS9 получился крупным, сопоставимым с Mercedes GLS и Audi Q7: длина кузова 5209 мм, колесная база — 3110 мм и самобытный дизайн, разработанный Джайлсом Тейлором, которого китайцы «перекупили» у Rolls-Royce.

Во внешности Hongqi явно чувствуется стиль британских лимузинов, однако и характерные для старых «Хун-цы» элементы обыграны мастерски: красный гребешок на капоте имитирован и в интерьере, решетка радиатора размерами и оформлением стремится показать превосходство автомобиля в классе и статусе. Но главное — E-HS9 выглядит гармонично и однозначно узнаваемо.

Азиатский колорит

Когда подходишь к машине, система бесключевого доступа распознает владельца и начинает умилительное световое шоу: диодные контуры, встроенные в переднюю и заднюю части кузова, исполняют приветственную анимацию. Красный гребешок на капоте тоже светится. И здесь важно понимать: это — не безвкусица, как в ранней дешевой электронике из КНР, которую когда-то везли в страну челноки, это — азиатское понимание технологичности, колорит, если позволите. Впрочем, подобные анимационные функции первой применила Tesla несколько лет назад и теперь это правило хорошего тона среди электромобилей.

Дверные ручки сделаны выдвигающимися. Едва ли они серьезно улучшают аэродинамику — специфика крупного угловатого SUV не позволяет сделать кузов столь же обтекаемым, как у седана или хэтчбэка. Но модный элемент дизайна, который только начинает появляться у немецких флагманов, Hongqi уже использует.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Интерьер Hongqi E-HS9

Салон тестового кроссовера оформлен ярко. Белая кожа сочетается с обилием матового дерева и фиолетовой кожей. Впрочем, клиент может заказать любое другое цветовое сочетание: список вариантов оформления у E-HS9 обширный. Водителя окружают сразу пять цветных дисплеев. Загибаем пальцы: виртуальная приборная панель, центральный дисплей, экран перед пассажиром, пульт управления климатом и второстепенными функциями, электронное салонное зеркало. Еще три (!) дисплея расположены в зоне второго ряда — в спинках передних кресел и один (в этой комплектации) между раздельными задними креслами.

Второй ряд в нашем автомобиле — в максимальной комплектации с двумя отдельными мультиконтурными креслами, со встроенными подогревами и вентиляцией и выдвижными подпорками для икр. Места очень много, высокие европеоиды разместятся прекрасно. Дополнительное ощущение простора дает стеклянная крыша. Главное — здесь просторнее, чем в Bentley Bentayga, при том что по качеству отделочных материалов Hongqi, как минимум, не уступает: использована дорогая нежная кожа, натуральный шпон дерева с модной матовой поверхностью и инкрустацией, мелкая фурнитура выполнена из металла, с красивой «чеканной» насечкой... Этот интерьер можно рассматривать долго и ежеминутно находить интересные и технологичные решения. Но главное можно сформулировать кратко: просторно, комфортно, добротно и качественно.

Трудности перевода

Тут стоит сделать небольшое отступление: компания «Нео Карс», предоставившая машину для ознакомительной поездки, привозит в Россию автомобили напрямую с китайского рынка. Увы, далеко не все поддерживают не то, что русский, но даже английский язык интерфейса просто потому, что эти авто пока не предназначены для экспорта. Все разнообразные бортовые системы нашего Hongqi когда-то, на момент пересечения им границы, были исключительно на китайском языке. Для российского пользователя это может стать неудобством. Сотрудники «Нео-Карс» это прекрасно понимают и уже готовят «прошивку» на английском языке, в дальнейших планах — русификация. Пока же тестовый E-HS9 стал своеобразным полигоном, который постоянно дорабатывается.

Все меню, которые были доступны на дату нашего тест-драйва, уже были переведены на английский. Но система была сконфигурирована не до конца и, например, электронное зеркало и пассажирский дисплей не работали. Поэтому у нас, например, не получилось испытать встроенную систему караоке, которая выводится как раз на правый салонный экран.

Однако и по тем мониторам, которые работали, можно кое-что понять: например, что интерфейс прорисован не без участия профессиональных дизайнеров и сочетается с оформлением интерьера, шрифты не мозолят глаз кривым кеглем, сами дисплеи контрастны и прекрасно читаемы в солнечную погоду.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9

Полтора часа езды по столичной толчее — и мнение о машине сформировано: да, китайские товарищи уже играют на равных с лучшими представителями люксового сегмента. Не догоняют, а полностью соответствуют. Несмотря на тяжелые 22-дюймовые колеса, Hongqi E-HS9 прекрасно справляется с нашим уставшим, а кое-где уже срезанным для укладки новой коллекции «лето-осень» асфальтом. Не самая привлекательная ассоциация, но когда у человека отказывает одно из чувств, другие обостряются — вроде бы, медицинский факт. Так и здесь: пока вся электронно-развлекательная составляющая находится в стадии доработки, на первый план выходят сигналы от вестибулярного аппарата. Он поездкой явно доволен. Пневмоподвеска сглаживает любые неровности, поступь у тяжелого кроссовера благородна и бесшумна. До сих пор многие считали эталоном плавности Audi e-tron, который, хоть и намного компактнее, действительно умеет произвести впечатление, если не выезжать на совсем разбитые дороги. Китайский, если позволите, «нео-люкс» мягче.

Да, это же электромобиль — звука мотора не должно быть. И внутри действительно тихо. Что на 50, что на 120 км/ч. Быстрее пока не удалось, но, судя по ТТХ, для «Хун-цы» это не проблема: заявленный разгон до 100 км/ч должен занимать 4,8 секунды. Мощность тестовой машины — 551 л.с., крутящий момент — 800 Нм. Правда, это пиковые значения, в обычном режиме под педалью работает запас в 333 л.с. и 450 Нм.

Стоит отдать должное, инженеры Hongqi смогли правильно настроить реализацию такого завидного потенциала. В режиме городской толчеи реакции на перемещение акселератора плавные, подчеркнуто сглаженные, в то же время, не задемпфированные. То есть пресловутая «связь по педали» есть и реализована правильно: в городе ездить удобно. А как только появляется свободный безопасный участок, нужно просто топнуть чуть резче, и все 800 Нм навалятся на обе оси, солидный аппарат, присев на заднюю ось, выстрелит не хуже иного спорткара. И только в этом режиме можно расслышать типично электрический визг катушек моторов, установленных спереди и сзади, и то отдаленно.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9 Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Hongqi E-HS9

Так топать можно неоднократно (не надоедает): по официальным данным, E-HS9 в топовой версии способен проехать до 650 км. То есть, в реальности можно рассчитывать на 370-400 км. Зимой — около 300, что уже неплохо. Разъем для быстрой зарядки CSS2 имеется, на мощной зарядке можно пополнить запас хода оперативно, правда, придется за это заплатить примерно по 15 рублей за каждый закачанный киловатт.

Ожидание может затянуться

В беседе с NEWS.ru сотрудники «Нео Карс» раскрыли любопытнейшую информацию: да, FAW, владеющий брендом Hongqi, действительно рассматривает варианты выхода люксовой марки на российский рынок. Но сообщения о якобы уже проходящей сертификации пока не соответствуют реальности, как и уже названные многими СМИ сроки — до конца 2022 года.

С одной стороны, примерно то же можно сказать про любой автомобильный бренд, который пока официально не представлен в России: любой потенциальный рынок сбыта важен и достоин рассмотрения. С другой — момент для выхода Hongqi сейчас исключительный: престижные европейские и азиатские автомобили временно недоступны, испытанный E-HS9 явно показал, на что способны китайские разработчики, если стоит высокая цель показать весь потенциал: они способны приятно удивить.