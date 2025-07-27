Деньги никто не вернет: как не попасть впросак при покупке авто за рубежом

Деньги никто не вернет: как не попасть впросак при покупке авто за рубежом

Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила об участившихся случаях обмана граждан России, которые планируют ввезти в страну автомобили для личного пользования из-за границы. Опрошенные NEWS.ru эксперты подтверждают, что действующая система параллельного импорта породила множество мошеннических схем. Как не попасться на удочку аферистов при покупке машины — в материале NEWS.ru.

Как действуют автомобильные мошенники

Злоумышленники зачастую регистрируют на подставных лиц фиктивное юрлицо или покупают фирму с хорошей налоговой историей, которая оказывала услуги по ввозу транспортных средств, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ФТС.

«Основным видом деятельности заявляют оказание услуг по подбору, ввозу в Россию и таможенному оформлению транспортных средств. При этом предлагают цены, которые значительно ниже рыночных. В дальнейшем мошенники заключают с клиентом фиктивный договор оказания услуг и предлагают выбрать один из автомобилей, продающихся за границей на известных интернет-площадках», — пояснили в ведомстве.

После этого, по данным ФТС, аферисты в вежливой, но настойчивой форме требуют перевести оплатить услуги по подбору автомобиля, его полную стоимость, таможенную пошлину, а в некоторых случаях и утилизационный сбор.

«После получения денег они прекращают контакты, оставляя граждан без машины и средств», — отметили в ФТС.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что речь идет о массовой практике.

«Достаточно открыть порталы объявлений, где вы найдете огромное количество машин. Они не существуют в природе, но их предлагают привезти. Клиенту почти всегда нужно внести предоплату и подождать. Есть огромное количество таких историй и возбужденные уголовные дела по всей стране. Система сбора денег с доверчивого населения у нас, к сожалению, успешно функционирует», — пояснил Шапарин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем опасна покупка машины по параллельному импорту

Введение санкций со стороны европейских, американских, японских и корейских автопроизводителей сказалось на предложении качественных и известных автомобильных брендов при сохранившемся устойчивом спросе, особенно в премиум-сегменте, рассказал NEWS.ru юрист, специалист в сфере транспортного законодательства Сергей Храпач.

«Параллельный импорт, по которому поставляются такие машины, фактически представляет собой несанкционированный ввоз товаров в Россию. Соответственно, автопроизводители и их официальные дилеры не отвечают и не могут по закону отвечать за качество транспортных средств, гарантированную доставку и обслуживание. Такой механизм ввоза влечет за собой различные злоупотребления, а подчас и преступления мошеннического характера, когда денежные средства переводятся „на деревню дедушке“, а автомобиль не поставляется либо приходит некондиционный или криминального происхождения», — высказал мнение собеседник NEWS.ru.

В первом случае, по его словам, получатель подобной «услуги» расстанется с деньгами и одновременно с мечтой стать обладателем машины. Во втором он получит очень короткое удовольствие от владения автомобилем. Потом ему придется платить очень значительные доначисления налогов и пошлин, либо машину арестуют по запросу собственника, если ее украли.

Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с NEWS.ru подтвердил, что добиться возвращения денег от участников криминальных схем практически невозможно.

«Подобные фирмы-однодневки прячутся за физическими лицами, их не так просто найти», — подчеркнул он.

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил NEWS.ru, что подобные схемы всегда реализуются через предоплату. «Если вносите сразу не 100%-ю оплату, а 30%-ю, то тогда придется заплатить сверху еще и комиссию. Никто не будет вкладывать свои деньги без дополнительного вознаграждения», — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как защититься от обмана при покупке автомобиля из-за границы

В ФТС рекомендуют тщательно проверять общедоступную информацию и реквизиты компании в интернете, используя сервисы на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ.

«Не стоит переводить деньги частным лицам или сомнительным организациям. Платежи должны быть сделаны гражданином самостоятельно по официальным реквизитам, размещенным на официальном сайте ФТС России», — подчеркнули в ведомстве. При необходимости можно поручить заполнить декларацию и подать документы в таможенные органы таможенному представителю, заранее проверив его статус в реестре, добавили в Федеральной таможенной службе.

«Остерегайтесь предложений с „уникальными схемами“ снижения пошлин — это нарушение закона», — указали в ФТС.

Бремя ответственности за такую покупку в любом случае лежит на покупателе, который не отнесся с должной осмотрительностью к приобретению автомобиля, подчеркнул юрист Сергей Храпач.

«Органы правопорядка возбудят уголовное дело по факту мошенничества. Только деньги никто не вернет, это уже из области фантастики», — отметил эксперт.

Адвокат Григорий Сарбаев рассказал NEWS.ru, что в основе подобных мошеннических схем, как правило, лежит жажда наживы.

«Человек, ослепленный халявой, перестает задумываться, его мозг отключается. Он переводит деньги и потом уже начинает размышлять. Всем нравится, когда им рассказывают про уникальные схемы, которые якобы существуют и специально для них вот-вот включатся. Ничего подобного не бывает. Совет один: если вы не разбираетесь в системе таможенных платежей, если ничего не смыслите в том, как растаможить автомобиль, не занимайтесь этим. Покупайте машины у официальных дилеров или в проверенных салонах», — пояснил Сарбаев.

Автоюрист Лев Воропаев рекомендует перед покупкой машины из-за границы изучить историю организации, которая обещает ее доставить. «Очень важно убедиться в том, что эта структура хотя бы несколько лет действует на рынке и имеет положительные отзывы», — добавил он.

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