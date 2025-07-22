Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 17:46

В России обвалился импорт легковых автомобилей

Импорт новых легковых машин в Россию упал на 63% за 2025 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом полугодии 2025 года в Россию ввезли 149,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует «Автостат». В 2024 году объем импорта составил 408,5 тысячи машин.

Основным поставщиком новых легковушек в этом году стал Китай, который обеспечил 77% от общего импорта. Киргизия заняла второе место с долей 8%. Белоруссия и Южная Корея следуют за ней с долями 4,7% и 4,4% соответственно. Казахстан замыкает пятерку лидеров с показателем в 2,2%. Остальные страны внесли менее 1% в общий объем импорта.

На рынке брендов наибольшую долю среди новых автомобилей занимает Changan, который составляет 15,8%. В пятерке самых популярных марок также оказались Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). В числе наиболее востребованных моделей в первой половине года значатся Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года продажи автомобилей с пробегом упали на 0,5%. За этот период было продано 2,73 млн машин на вторичном рынке.

машины
импорт
автомобили
поставщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник ответил миллиардеру на призыв покупать гробы заранее
Потерявшую при переезде кошку женщину шокировал звонок через 13 лет
В Индонезии разгорелся скандал из-за взятого под охрану кота президента
Военэксперт объяснил, где Россия может применять ФАБы
СК пролил свет на ситуацию с сотрудниками Baza
Офтальмолог рассказала, чего не следует делать в линзах
Какие документы нужны для покупки дачного участка?
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Журналист указал на одну важную деталь в решении Зеленского
Названа причина, почему в ливень электромобиль опаснее обычного авто
«Мы пюре любим, без соуса»: Покровская ответила на выпад коллеги из Испании
Эти оладьи заменят целый ужин — готовятся за 20 минут
Автоэксперт ответил, безопасно ли в проливные дожди ездить на электробусах
Россиян призвали быть осторожнее при ввозе личных авто из-за границы
Третьеклассница из Подмосковья побила больше 20 мировых рекордов
Порочащие ценности фильмы начнут блокировать в России
Старообрядцы и староверы: в чем разница?
Звезда «Реальных пацанов» рассказал об отношениях с Кемстачем
В ГД возмутились из-за планов МВД уменьшить число пожилых людей на дорогах
Разоблачен один из популярных мифов о глютене
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски
Общество

Этот салат готовлю на зиму банками: капуста с морковью по-корейски

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.