В России обвалился импорт легковых автомобилей Импорт новых легковых машин в Россию упал на 63% за 2025 год

В первом полугодии 2025 года в Россию ввезли 149,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 63% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует «Автостат». В 2024 году объем импорта составил 408,5 тысячи машин.

Основным поставщиком новых легковушек в этом году стал Китай, который обеспечил 77% от общего импорта. Киргизия заняла второе место с долей 8%. Белоруссия и Южная Корея следуют за ней с долями 4,7% и 4,4% соответственно. Казахстан замыкает пятерку лидеров с показателем в 2,2%. Остальные страны внесли менее 1% в общий объем импорта.

На рынке брендов наибольшую долю среди новых автомобилей занимает Changan, который составляет 15,8%. В пятерке самых популярных марок также оказались Geely (10%), Haval (6,9%), TANK (6,5%) и Toyota (5%). В числе наиболее востребованных моделей в первой половине года значатся Changan UNI-S/CS55 Plus, Geely Monjaro, Changan CS35 Plus, Haval M6 и TANK 300.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года продажи автомобилей с пробегом упали на 0,5%. За этот период было продано 2,73 млн машин на вторичном рынке.