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27 июля 2025 в 10:27

У нашумевших игрушек появились «врачи»

В Китае вырос спрос на ремонт модных кукол лабубу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Китае появился новый вид бизнеса — «игрушечные врачи», профессионально ремонтирующие поврежденные куклы лабубу и другие популярные игрушки, передает South China Morning Post. Цена ремонта составляет 10% от стоимости игрушки: обычная лабубу в КНР стоит в среднем 99 юаней (примерно 1100 рублей), и ремонт обойдется в 9,9 юаня (примерно 110 рублей).

Как отмечается в публикации, появление «игрушечных докторов» связано с тем, что куклы лабубу стали настоящим хитом среди модниц. Они часто носят их на сумочках, что иногда приводит к повреждениям фигурок. Кроме того, куклы пачкаются, и «игрушечные врачи» помогают вернуть им чистоту и привлекательный вид.

Ранее детский психолог рассказала, что игрушка лабубу в большинстве случаев не представляет опасности для детской психики. В то же время она может вызвать негативные эмоции, если у ребенка есть неприятные ассоциации с игрушкой или если у него есть проблемы с психическим здоровьем. Эксперт отметила, что при оценке игрушек важно учитывать их влияние на игру детей. Специалист подчеркнула, что на эмоциональное состояние детей сильнее всего влияют семейные отношения и информация из социальных сетей.

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