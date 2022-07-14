АвтоВАЗ заявил о снижении цен на машины

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что цены на машины Lada будут снижаться в ближайшее время. Это произойдёт, в том числе, на фоне запуска программы льготного автокредитования и стабилизации курса рубля, сообщает РИА Новости.

Минпромторг разрабатывает программы поддержки спроса, которые позволят снизить конечную цену на автомобили. Может быть, в среднем по рынку, но всё равно это очень важно. Мы полагаем, что определённая стабилизация, коррекция цен может быть уже в ближайшее время, — сказал Соколов.

По словам главы АвтоВАЗа, после запуска программы машины, которые производятся сейчас, будут продаваться дешевле, чем на пике. Программы льготного автокредитования и лизинга планируется возобновить уже в июле. Стоимость комплектующих выросла из-за курсовых разниц. В начале года для страховки закупка шла опережающими темпами и по курсу первого полугодия.

Сказалось на удорожании комплектующих изменение логистики, в частности, разрыв цепочек поставок. Чтобы обеспечить бесперебойность работы конвейера, отметил гендиректор концерна, компоненты приходилось доставлять авиатранспортом, что сказалось на цене.

Но мы идём на эти траты, чтобы сохранить работу конвейеров, хотя себестоимость производства увеличивается, — пояснил глава российского автоконцерна.

Ранее АвтоВАЗ приступил к производству автомобилей Lada Niva Legend в упрощённом варианте. У данной модели будут отсутствовать ABS и подушки безопасности. При этом машина по-прежнему будет оснащена гидроусилителем руля и постоянным полным приводом.