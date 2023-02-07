АвтоВАЗ получил бывший завод японского автопроизводителя АвтоВАЗ получил бывший завод Nissan в Петербурге за €1

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

АвтоВАЗ объявил на своем сайте о закрытии сделки по приобретению за €1 бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. При этом Nissan сохраняет возможность обратного выкупа активов в России в течение шести лет в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения правительством России.

АО «АвтоВАЗ» приобрело долю в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене €1 с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа, — говорится в сообщении.

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов также подтвердил планы по возобновлению производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во втором полугодии 2023 года. Это будут новые модели под брендом LADA в сегментах С и D. Объем их выпуска в этом году может составить до 10 тысяч штук.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что акции бывших активов Nissan в России будут переданы АвтоВАЗу для запуска производства автомобилей «Лада». Он отметил, что автомобили будут выпускаться совместно с зарубежными производителями, но при этом не уточнил, с какими именно. Впоследствии стало известно, что АвтоВАЗ готов производить на бывшем заводе Nissan электромобили «е-Нева» по проекту Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей».