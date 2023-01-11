На бывшем заводе Nissan в Петербурге могут начать производить электромобили АвтоВАЗ готов производить на бывшем заводе Nissan электромобиль, созданный в Петербурге

Фото: «Алмаз-Антей»

E-NEVA

АвтоВАЗ готов производить в Петербурге на бывшем заводе Nissan электромобили, заявил президент российского холдинга Максим Соколов. Отмечается, что проект автомашины создан Обуховским заводом концерна «Алмаз-Антей».

Новая для завода площадка обладает высоким потенциалом, и компания готова рассматривать для нее дополнительные партнерские проекты, к примеру, по производству созданного в Санкт-Петербурге «Концерном ВКО «Алмаз-Антей» электромобиля «е-Нева», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что акции бывших активов Nissan в России будут переданы АвтоВАЗу для запуска производства автомобилей «Лада». Он отметил, что автомобили будут выпускаться совместно с зарубежными производителями, но при этом не уточнил, с какими именно.

Ранее днем стало известно, что только 4 из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone. Кроме того, компания Fast Retailing объявила о закрытии магазинов одежды Uniqlo.