Kyodo: менее 3% компаний Японии решили уйти из России Kyodo: только 4 из 168 японских компаний решили уйти с российского рынка

Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Только 4 из 168 крупных японских компаний приняли решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank. На сегодняшний день свою деятельность в РФ приостановили автоконцерны Toyota Motor и Nissan Motor, а также производитель шин Bridgestone. Кроме того, компания Fast Retailing объявила о закрытии магазинов одежды Uniqlo.

Аналитики отмечают, что среди государств G7 Япония занимает последнее место по числу покинувших Россию компаний (2,4%). По мнению агентства, страна занимает осторожную позицию, надеясь в будущем возобновить работу в РФ в полном объеме. Кроме того, многие фирмы не имели плана действий на случай необходимости покинуть российский рынок, пишут авторы статьи.

По данным организации, по количеству закрытых в России компаний лидируют Великобритания (48%), Канада (33%) и США (29%). По соседству с Японией расположилась Италия, лишь 5% предприятий которой приняли решение остановить деятельность в РФ.

Uniqlo объявила о временной приостановке своей деятельности 10 марта. Как говорится в заявлении, несмотря на высказанные до этого намерения продолжить работу в стране, организация столкнулась с рядом трудностей. В тот же день Toyota Motor остановила производство автомобилей в России из-за трудностей с поставками комплектующих, по этой же причине прекращён экспорт машин в РФ. Об аналогичном решении заявил и автоконцерн Nissan.

17 мая стало известно, что финансовые потери крупнейших японских банковских групп — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho — по результатам 2021 финансового года, который завершился 31 марта, составили более 350 млрд иен ($2,71 млрд). Большая часть потерь связана с невозможностью возврата клиентами выданных им кредитов из-за введённых против России санкций.