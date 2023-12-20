Автоэксперт напомнил, как завести машину в мороз Автоэксперт Хайцеэр: в сильный мороз не стоит сразу поворачивать ключ зажигания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы завести машину в сильный мороз, не стоит сразу поворачивать ключ зажигания и крутить мотор, напомнил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. В беседе с «360» эксперт отметил, что необходимо дать возможность пойти импульсу и только после этого провернуть ключ до конца.

Нужно повернуть ключ, дать возможность пойти импульсу, который идет на заводку двигателя — буквально несколько секунд — потом повернуть ключ дальше. Если очень сильный мороз, нужно тоже оживить систему и аккумулятор, например, там помигать фарами, — пояснил автоэксперт.

Кроме того, зимой можно поставить на автомобиль дополнительные печки или электрический прогрев. При этом не следует покупать одеяла для двигателя. Хайцеэр уточнил, что под капотом у многих машин есть место для такого утеплителя, но его использование чревато возгораниями. Также лучше отказаться от заслонок, которые устанавливаются перед радиатором: они используются в условиях крайнего севера.

Автоэксперт Александр Гоман ранее предупредил, что неаккуратная попытка выехать с нерасчищенной от снега парковки может вылиться в дорогостоящий ремонт коробки передач или замену сцепления. По его словам, этому способствует повышенная нагрузка.