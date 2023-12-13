Автоэксперт предупредил о риске сломать коробку передач при снегопаде Автоэксперт Гоман: неаккуратный выезд из сугроба чреват поломкой коробки передач

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неаккуратная попытка выехать с нерасчищенной от снега парковки может вылиться в дорогостоящий ремонт коробки передач или замену сцепления, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Александр Гоман. По его словам, этому способствует повышенная нагрузка на агрегаты.

Как пояснил специалист, в городских условиях выезд из сугроба с неочищенной стоянки или двора обычно происходит враскачку, водителям приходится буксовать, выжимая из машины «буквально все». И здесь можно перестараться, а результатом станут проблемы с трансмиссией, за решение которых придется отдать крупную сумму в автосервисе. Также, по словам Гомана, неприятности со сцеплением и коробкой передач случаются и с сельскими жителями.

Люди, которые живут за городом, пытаясь выбраться из снежного плена, могут спалить сцепление у механической коробки передач или фрикционы автоматической. <...> В последнем случае машина может двигаться только на одной передаче в так называемом аварийном режиме, — рассказал автоэксперт.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что избежать столкновения на дороге во время сильного снегопада позволит соблюдение дистанции и скоростного режима. По его словам, особенно важны эти правила на мостах и других открытых пространствах.