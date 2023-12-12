Автоэксперт перечислил главные правила поездок в снегопад Автоэксперт Субботин: при езде в снег нужно следить за дистанцией и скоростью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избежать столкновения на дороге во время сильного снегопада позволит соблюдение дистанции и скоростного режима, рассказал в разговоре с «Москвой 24» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин. По его словам, особенно важны эти правила на мостах и других открытых пространствах.

Чтобы избежать аварии в снегопад при поездке на автомобиле, нужно держать дистанцию и двигаться со скоростью потока — не быстрее и не медленнее его, — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что на открытых продуваемых пространствах — например, на мостах и эстакадах — асфальт при снегопаде очень быстро покрывается льдом и дорожное покрытие становится очень скользким. Поэтому при заезде на такие участки водителям необходимо быть предельно внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим, особенно в повороте. Это поможет избежать столкновения как с другими участниками движения, так и с дорожными конструкциями.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что в современных автомобилях длительный прогрев двигателя зимой не является обязательной процедурой, так как бортовая электроника сама все корректирует. Специалист отметил, что традиция долгого прогрева осталась со времен карбюраторных двигателей.