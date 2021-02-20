Российская команда защитила титул чемпиона Азиатской серии Ле-Ман

Российская гоночная команда G-Drive Racing второй год подряд выиграла чемпионат Азиатской серии Ле-Ман, выиграв два из четырёх этапов.
Таким образом, пилоты команды гарантировали себе участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана».
Судьба титула решалась в финальной гонке сезона на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби. Это чемпионство стало уже шестым для G-Drive Racing в международных гонках на выносливость.
Спортивный менеджер команды Роман Русинов заявил, что шестой титул говорит о том, что российская команда — лучшая в категории LMP2.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, команда G-Drive Racing выиграла два этапа гонки в Дубае и укрепила лидерство в общем зачёте.